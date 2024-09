Mit LeBron James als Co-Produzent: BBL-Profi Sam Griesel wird Filmstar

In der BBL spielt Sam Griesel für die Telekom Baskets Bonn, nun macht er auch auf dem Filmparkett von sich reden.

In der Basketball-Bundesliga spielt Sam Griesel für die Telekom Baskets Bonn. Vor Beginn seines Engagements bei dem BBL-Klub im Sommer 2023 hat der 24-Jährige aber noch ein ganz besonderes Projekt absolviert.

So war Griesel Teil der Dreharbeiten für den Netflix-Film "Rez Ball" in New Mexiko. Der Streifen, bei dem NBA-Superstar LeBron James als Co-Produzent fungiert, ist seit Freitag, 27. September abrufbar.

Der BBL-Profi spielt darin "Bad Guy" Mason Troy, der mit den Santa Fe Catholic Coyotes gegen die rivalisierenden Chuska Warriors um die Landesmeisterschaft kämpft. Die Warriors bestehen dabei hauptsächlich aus US-Ureinwohnern, die Coyotes stammen derweil von einer Privatschule.

"Mir hat es sehr gefallen, Teil dieses Filmprojektes zu sein. Allerdings ist der Charakter, den ich spiele, niemand, zu dem man aufschauen sollte. Trotzdem hat mir die Schauspiel-Erfahrung sehr viel Spaß gemacht", wird Griesel auf der Homepage der Telekom Baskets zitiert.