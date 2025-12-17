Basketball
Dennis Schröder - Karriereende im Nationalteam? "Bis ich nicht mehr laufen kann"
Weltmeister 2023, Europameister 2025, Basketballstar Dennis Schröder hat mit dem Nationalteam fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Das sagt der mittlerweile 32 Jahre alte Mannschaftskapitän über einen Rückzug aus der Nationalmannschaft.
"Ich habe vor, Nationalmannschaft zu spielen, bis ich nicht mehr laufen kann", so der NBA-Profi gegenüber der Sport Bild. "Solange ich dem Team helfen kann, werde ich das machen. Das ist mein Ziel."
Über die Zeit nach der Karriere macht sich der Point Guard der Sacramento Kings dennoch bereits Gedanken, es gibt einige Pläne.
Unter anderem könne er sich vorstellen, für den Deutschen Basketball-Bund (DBB) zu arbeiten, meint Schröder, "nicht als Trainer, sondern eher im organisatorischen Bereich. Dinge, um die sich aktuell der Präsident Ingo Weiss kümmert.“ Aber das sei ja noch lange hin.
In der Nacht zu Dienstag hatte der Braunschweiger nach Hüftproblemen und dreiwöchiger Pause sein Comeback für Sacramento gegeben.
Erfolg in der Natio, Krise in der NBA
Die Kings haben gerade einmal sechs von 26 Saisonspielen gewonnen, nur ein Team ist im Westen schlechter. "Wir hatten natürlich einen schwierigen Start. Aber wir finden uns als Team jetzt langsam rein“, hofft Schröder dennoch. Dass er im Sommer erneut wechseln musste und inzwischen beim zehnten NBA-Team unter Vertrag steht, sei kein Problem.
"Ich versuche immer, alles positiv zu nehmen. Im Endeffekt habe ich durch die ganzen Trades viele GMs, viele Besitzer, viele neue Teamkollegen getroffen, und ich bin dafür dankbar, dass ich mit denen eine Verbindung haben kann.“