- Anzeige -
- Anzeige -
Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL 2025/26: RASTA Vechta vs. EWE Baskets Oldenburg - Joyn zeigt ausgewählte Spiele im kostenlosen Stream

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 07:44 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen und geht in die 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die neue BBL-Spielzeit.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

- Anzeige -
- Anzeige -
BBL: Oldenburg kann wieder trainieren

RASTA Vechta vs. EWE Baskets Oldenburg: BBL am 21.12. ab 16:30 Uhr im Livestream auf Joyn

Ausgewählte Top-Spiele der BBL live und kostenlos auf Joyn streamen.

- Anzeige -
- Anzeige -

BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird live übertragen?

  • Begegnung: RASTA Vechta vs. EWE Baskets Oldenburg
  • Wettbewerb: BBL
  • Datum und Uhrzeit: 21. Dezember 2025, 16:30 Uhr
  • Spielort: Rasta Dome, Vechta

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

- Anzeige -

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

- Anzeige -

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der BBL

  • Tabelle der BBL

- Anzeige -

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

- Anzeige -
BBL
12.12.2025
20:00
NINERS Chemnitz
Chemnitz
NINERS Chemnitz
67:86
Beendet
Fitness First Würzburg Baskets
Würzburg
Fitness First Würzburg Baskets
13.12.2025
18:30
Bamberg Baskets
Bamberg
Bamberg Baskets
80:69
Beendet
MLP Academics Heidelberg
Heidelberg
MLP Academics Heidelberg
13.12.2025
18:30
Ratiopharm Ulm
Ulm
Ratiopharm Ulm
77:75
Beendet
SC RASTA Vechta
Vechta
SC RASTA Vechta
13.12.2025
20:00
VET-CONCEPT Gladiators Trier
Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier
102:98
Beendet
Telekom Baskets Bonn
Bonn
Telekom Baskets Bonn
n.V.
14.12.2025
15:00
EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
EWE Baskets Oldenburg
79:87
Beendet
FC Bayern München
München
FC Bayern München
14.12.2025
15:00
SYNTAINICS MBC
Mitteld. BC
SYNTAINICS MBC
99:93
Beendet
Basketball Löwen Braunschweig
Braunschweig
Basketball Löwen Braunschweig
14.12.2025
16:30
SKYLINERS
Frankfurt
SKYLINERS
79:70
Beendet
Science City Jena
Jena
Science City Jena
14.12.2025
18:00
Hamburg Towers
Towers
Hamburg Towers
99:80
Beendet
ALBA BERLIN
ALBA
ALBA BERLIN
15.12.2025
20:00
ROSTOCK SEAWOLVES
Rostock
ROSTOCK SEAWOLVES
96:89
Beendet
MHP RIESEN Ludwigsburg
Ludwigsburg
MHP RIESEN Ludwigsburg
n.V.
News und Videos zur Basketball-Bundesliga
Das Turnier findet nun in München statt
News

Top Four findet ab 2026 in München statt

  • 15.12.2025
  • 17:53 Uhr
Hermannsson überzeugt für Alba
News

Nach Rückständen zur Pause: Berlin und Oldenburg im Top Four

  • 17.11.2025
  • 22:27 Uhr
Souverän: Andreas Obst und der FC Bayern
News

Trier gestoppt: Bayern erneut im Top Four

  • 16.11.2025
  • 19:58 Uhr
Der Heidelberger Marcus Weathers beim Abschluss
News

Basketball: Bamberg erreicht Top Four

  • 13.11.2025
  • 22:09 Uhr
Zuletzt für die Mavericks am Ball: Spencer Dinwiddie
News

NBA-Star kommt! Bayern gelingt Transfercoup

  • 23.10.2025
  • 16:59 Uhr
Überlegene Bayern im Pokal
News

Basketball: München locker ins Viertelfinale gegen Trier

  • 20.10.2025
  • 22:17 Uhr
Eine Runde weiter: Science City Jena
News

BBL-Pokal: Auch Jena im Viertelfinale - Aus für Ulm

  • 19.10.2025
  • 18:58 Uhr
Bamberg revanchiert sich beim MBC
News

BBL-Pokal: Titelverteidiger Syntainics MBC schon raus

  • 18.10.2025
  • 21:46 Uhr
Stark von der Dreierlinie: Eli Brooks
News

BBL-Pokal: Trier stürmt ins Viertelfinale

  • 17.10.2025
  • 22:04 Uhr
Nun doch kein Top Four im PSD Bank DOME?
News

Doch nicht Düsseldorf: In dieser Stadt findet das Top Four statt

  • 08.10.2025
  • 16:28 Uhr