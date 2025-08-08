Die US-Basketball-Liga der Frauen hat mit einem unschönen Problem zu kämpfen. Erneut landet ein Sexspielzeug auf dem Platz.

Die US-Frauen-Basketball-Liga WNBA hat ein unschönes Problem: Zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde während einer Partie ein Sexspielzeug auf das Spielfeld geworfen. Nun droht die Liga mit schweren Sanktionen für die Werfer.

Beim Spiel zwischen Atlanta Dream und Chicago Sky landete in den Schlusssekunden ein lilafarbener Dildo auf dem Parkett. Laut Polizeiangaben war bereits zuvor ein weiteres Sexspielzeug geworfen worden, das allerdings nicht das Spielfeld erreichte.

Erst vor einigen Tagen hatte es die erste Attacke in Atlanta gegeben. Danach folgten ähnliche Vorfälle in Chicago und Los Angeles. In allen drei Fällen davor landeten grüne Dildos auf dem Spielfeld.

In den Bundesstaaten Georgia und Arizona wurden inzwischen zwei Männer festgenommen. Die Vorwürfe: ordnungswidriges Verhalten, öffentliche Unsittlichkeit, unzüchtige Entblößung und unerlaubtes Betreten fremder Grundstücke. Bei einer Verurteilung drohen Geld- oder Haftstrafen.