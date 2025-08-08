Anzeige
WNBA

WNBA: Erneute Dildo-Attacke – Liga droht mit harten Strafen

  • Veröffentlicht: 08.08.2025
  • 11:32 Uhr
  • ran.de

Die US-Basketball-Liga der Frauen hat mit einem unschönen Problem zu kämpfen. Erneut landet ein Sexspielzeug auf dem Platz.

Die US-Frauen-Basketball-Liga WNBA hat ein unschönes Problem: Zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde während einer Partie ein Sexspielzeug auf das Spielfeld geworfen. Nun droht die Liga mit schweren Sanktionen für die Werfer.

Beim Spiel zwischen Atlanta Dream und Chicago Sky landete in den Schlusssekunden ein lilafarbener Dildo auf dem Parkett. Laut Polizeiangaben war bereits zuvor ein weiteres Sexspielzeug geworfen worden, das allerdings nicht das Spielfeld erreichte.

Erst vor einigen Tagen hatte es die erste Attacke in Atlanta gegeben. Danach folgten ähnliche Vorfälle in Chicago und Los Angeles. In allen drei Fällen davor landeten grüne Dildos auf dem Spielfeld.

In den Bundesstaaten Georgia und Arizona wurden inzwischen zwei Männer festgenommen. Die Vorwürfe: ordnungswidriges Verhalten, öffentliche Unsittlichkeit, unzüchtige Entblößung und unerlaubtes Betreten fremder Grundstücke. Bei einer Verurteilung drohen Geld- oder Haftstrafen.

Anzeige
Anzeige

Klare Worte der WNBA-Chefin

WNBA-Commissionerin Cathy Engelbert fand am Donnerstag im Gespräch mit "Sportico Sports Business" deutliche Worte zu den Vorfällen. Es sei "inakzeptabel … völlig inakzeptabel", erklärte sie, und warf den Tätern vor, "die Bekanntheit, die sie bekommen, gegen eine Verurteilung wegen eines Verbrechens einzutauschen".

Wer unbedingt "eine Verurteilung wegen eines Verbrechens in seiner Akte haben" wolle, solle das gerne tun – "aber natürlich kann es sehr gefährlich sein, irgendetwas zu werfen, geschweige denn das, was sie werfen".

Die Liga verurteilte die Taten scharf und kündigte an, Täter mit einem Hallenverbot von mindestens einem Jahr zu belegen. Über mögliche Motive ist bislang nichts bekannt.

Anzeige
Mehr Basketball-News
Basketball | Männer | Saison 2024/2025 | easyCredit Basketball Bundesliga | 12. Spieltag | Veolia Towers Hamburg vs. MHP Riesen Ludwigsburg | 21.12.2024
News

BBL: Liga kehrt zu altem Wertungssystem zurück

  • 08.08.2025
  • 13:30 Uhr
Auf dem WNBA-Parkett landete Sex-Spielzeug
News

WNBA: Krypto-Gruppe bekennt sich zu Sexspielzeug-Würfen

  • 08.08.2025
  • 12:39 Uhr
Geben ihr Comic-Debüt: Franz (r.) und Moritz Wagner (l.)
News

Comic statt NBA: Wagner-Brüder werden zu Entenstars

  • 08.08.2025
  • 06:09 Uhr
Dennis Schröder fehlt dem DBB-Team am Freitag
News

Deutsche Basketballer im ersten Slowenien-Test ohne Schröder

  • 07.08.2025
  • 22:15 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 07.08.2025
  • 15:47 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 07.08.2025
  • 15:46 Uhr
Dennis Schröder schielt auf die Goldmedaille
News

Schröder hat Gold im Sinn: Die "große Trophäe" holen

  • 07.08.2025
  • 13:46 Uhr
Ab sofort: Geschäftsführer Sulzer verlässt Skyliners
News

Skyliners-Geschäftsführer Sulzer löst Vertrag auf

  • 06.08.2025
  • 19:52 Uhr
Zurück in der BBL: Kamar Baldwin
News

Basketball: US-Spielmacher Baldwin zu den Bayern

  • 06.08.2025
  • 13:04 Uhr
Gut aufgelegt: Satou Sabally (r.)
News

Nach Auszeit: Sabally glänzt für Phoenix

  • 06.08.2025
  • 09:52 Uhr