WNBA
WNBA: Erneute Dildo-Attacke – Liga droht mit harten Strafen
- Veröffentlicht: 08.08.2025
- 11:32 Uhr
Die US-Frauen-Basketball-Liga WNBA hat ein unschönes Problem: Zum vierten Mal innerhalb kurzer Zeit wurde während einer Partie ein Sexspielzeug auf das Spielfeld geworfen. Nun droht die Liga mit schweren Sanktionen für die Werfer.
Beim Spiel zwischen Atlanta Dream und Chicago Sky landete in den Schlusssekunden ein lilafarbener Dildo auf dem Parkett. Laut Polizeiangaben war bereits zuvor ein weiteres Sexspielzeug geworfen worden, das allerdings nicht das Spielfeld erreichte.
Erst vor einigen Tagen hatte es die erste Attacke in Atlanta gegeben. Danach folgten ähnliche Vorfälle in Chicago und Los Angeles. In allen drei Fällen davor landeten grüne Dildos auf dem Spielfeld.
In den Bundesstaaten Georgia und Arizona wurden inzwischen zwei Männer festgenommen. Die Vorwürfe: ordnungswidriges Verhalten, öffentliche Unsittlichkeit, unzüchtige Entblößung und unerlaubtes Betreten fremder Grundstücke. Bei einer Verurteilung drohen Geld- oder Haftstrafen.
Klare Worte der WNBA-Chefin
WNBA-Commissionerin Cathy Engelbert fand am Donnerstag im Gespräch mit "Sportico Sports Business" deutliche Worte zu den Vorfällen. Es sei "inakzeptabel … völlig inakzeptabel", erklärte sie, und warf den Tätern vor, "die Bekanntheit, die sie bekommen, gegen eine Verurteilung wegen eines Verbrechens einzutauschen".
Wer unbedingt "eine Verurteilung wegen eines Verbrechens in seiner Akte haben" wolle, solle das gerne tun – "aber natürlich kann es sehr gefährlich sein, irgendetwas zu werfen, geschweige denn das, was sie werfen".
Die Liga verurteilte die Taten scharf und kündigte an, Täter mit einem Hallenverbot von mindestens einem Jahr zu belegen. Über mögliche Motive ist bislang nichts bekannt.