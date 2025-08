Basketball-EM 2025, Tickets: So bekommt ihr Karten für die FIBA EuroBasket

In diesem Artikel zeigen wir dir alle Möglichkeiten, um an begehrte Karten für die EuroBasket 2025 zu kommen – egal ob für die Gruppenphase oder die Finalrunde.

Die Basketball-Europameisterschaft 2025 (FIBA EuroBasket 2025) steht vor der Tür! Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern um den Titel gekämpft. Für Fans ist die EuroBasket ein Muss: Weltstars wie Nikola Jokić , Giannis Antetokounmpo oder Dennis Schröder sorgen für spektakuläre Momente. Doch wie kommst du noch an Tickets für dieses Basketball-Highlight?

Basketball-EM: Wie komme ich an Tickets?

Ticketverkauf für die Basketball-EM 2025: Der aktuelle Stand

Der offizielle Ticketverkauf für die FIBA EuroBasket 2025 hat bereits begonnen. Seit August 2024 sind Tickets für die Gruppenphase in Finnland (Tampere), Polen (Katowice), Zypern (Limassol) und Lettland (Riga) sowie für die Finalrunde in Riga verfügbar. Besonders für Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Tampere gibt es exklusive Ticketoptionen für Fans.