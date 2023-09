Basketball-WM: Deutschland schlägt USA und steht im Finale

"Wir haben gefightet bis zum Ende. Es ist einfach geil", sagte Franz Wagner bei "MagentaSport". "Jeder, der hier ist, will das meiste rausholen." Es sei deshalb "ganz egal, wer hier die meisten Punkte macht. Am Ende haben wir verdient gewonnen." Topscorer Andreas Obst war "ein bisschen sprachlos. Wir wussten, sie haben Schwächen, das haben wir ausgenutzt."

Schon jetzt ist es der größte Erfolg der Verbandgsgeschichte, selbst mit Dirk Nowitzki stand eine deutsche Mannschaft nie in einem WM-Finale.

Das Team um Kapitän Dennis Schröder schlug den fünfmaligen Weltmeister in einem spektakulären Halbfinale 113:111 (59:60), am Sonntag (14.40 Uhr) geht es im Endspiel gegen Serbien und den früheren Bundestrainer Svetislav Pesic um den Titel.

Wahnsinn in Manila! Mit einer Gala haben die deutschen Basketballer bei der WM auch Topfavorit USA entzaubert und greifen tatsächlich nach Gold.

Der Jubel auf den Philippinen war grenzenlos, im packenden Duell mit den hochgehandelten US-Amerikanern feierte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ein Jahr nach dem EM-Bronzegewinn in Berlin den siebten Sieg im siebten Turnierspiel. Dazu ist die Negativserie ist vorbei, es gelang genau zum richtigen Zeitpunkt der erste Erfolg gegen die USA bei einem großen Turnier.

Wagner, Theis und Obst liefern

Die USA zeigten sich unbeeindruckt, spielten ihre individuelle Klasse aus und kamen ran - auch wenn es in der Abwehr hakte. Besonders gegen Franz Wagner, der nach überstandener Knöchelverletzung in die Starting Five zurückkehrte und kaum aufzuhalten war.

Wagner, der ebenfalls glänzend aufgelegte Daniel Theis oder Andreas Obst - beim offenen Schlagabtausch nutzten die Deutschen ihre vielen Optionen, Schröder traf den Dreier hochprozentig und stellte auf 76:68 (25.).

Bei der WM-Generalprobe in Abu Dhabi hatte das DBB-Team den Weltranglistenzweiten lange geärgert, mit 16 Punkten geführt und doch verloren (91:99). 94:84 hieß es vor dem Schlussviertel gegen die USA, die in der Zwischenrunde überraschend mit 104:110 gegen Litauen verloren und dann Italien im Viertelfinale demontiert hatten (100:63).

Die USA kamen zwar noch einmal auf 107:108 heran, doch Deutschland blieb konsequent bei seiner Linie und errang den verdienten Erfolg.

Im ersten WM-Halbfinale seit 2002, als die Mannschaft um Turnier-MVP Nowitzki in Indianapolis/USA Bronze geholt hatte, waren Obst (24), Franz Wagner (22) und Theis (21) die besten deutscher Werfer. Größere Probleme bereitete dem Außenseiter nur Anthony Edwards (23 Punkte).