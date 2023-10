Pascal Roller über Hype nach der WM: "Basketball-Begeisterung einfangen"

Anzeige

Ex-Nationalspieler Pascal Roller hofft nach dem WM-Titel der deutschen Basketballer auf einen langfristigen Effekt. Zudem spricht er über Dennis Schröders Chancen in der NBA, über Andreas Obst sowie weitere deutsche Kandidaten für die NBA.

Von Chris Lugert & Matthias Killing

Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Pascal Roller hofft, dass der WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft dauerhaft zu einer größeren Bedeutung der Sportart in Deutschland führt.

"Die Herausforderung wird sein, die Basketball-Begeisterung einzufangen. Das beginnt an der Basis", sagte Roller am Rande der Veranstaltung "Club der Besten" im ran-Interview.

Die Gestaltung im Nachwuchs sei diesbezüglich auf einem guten Weg. "Wir haben mittlerweile ein anderes Konstrukt in der Nachwuchsförderung. Meine Hoffnung wäre, dass das jetzt in der Breite greift", so Roller: "Je größer die Breite ist, desto größer ist die Chance, dass da noch Spieler hochkommen. Die muss man dann einfangen und an der Stange halten."

Herausragender Akteur des DBB-Teams bei der WM war Kapitän Dennis Schröder, der auch als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde. In der NBA konnte sich Schröder hingegen bislang noch nicht so in den Vordergrund spielen. In der neuen Saison (ab Mittwoch live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) wird der 30-Jährige für die Toronto Raptors auflaufen.