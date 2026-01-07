- Anzeige -
boxen

Agit Kabayel vs. Damian Knyba: Der Boxkampf heute live im TV und im Livestream

  • Aktualisiert: 10.01.2026
  • 10:41 Uhr
  • ran.de

Im Schwergewicht kommt es zum Boxkampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba. So verfolgt ihr den Kampf im TV und Livestream.

Am 10. Januar 2026 trifft Agit Kabayel in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen auf den Polen Damian Knyba.

Es ist der erste große Boxkampf des Jahres in Deutschland und zugleich Kabayels Rückkehr vor heimischem Publikum.

Der Bochumer stand zuletzt im Februar in Riad im Ring und gewann dort gegen Zhilei Zhang durch K.o. in der sechsten Runde. Mit seinem 26. Sieg im 26. Profikampf sicherte sich Kabayel den WBC-Interimstitel im Schwergewicht.

Diesen Gürtel verteidigt Kabayel nun gegen Knyba, der ebenfalls ungeschlagen ist und mit 17 Profisiegen anreist.

Agit Kabayel vs. Damian Knyba heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet der Boxkampf statt?

  • Kampf: Agit Kabayel vs. Damian Knyba
  • Wettbewerb: Boxen, Schwergewicht
  • Datum: Samstag, 10.01.2026
  • Uhrzeit: ab 19 Uhr
  • Austragungsort: Rudolf Weber Arena (Oberhausen)
Damian Knyba fordert Agit Kabayel heute live: Läuft der Kampf im Free-TV?

Nein. Der Kampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba wird nicht im Free-TV übertragen.

Agit Kabayel vs. Damian Knyba heute live: Wer zeigt den Kampf im Pay-TV?

Der Kampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba ist live bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff ist ein Abo beim Streaminganbieter erforderlich.

Boxen live: Wo kann ich Kabayel vs. Knyba im Livestream sehen?

Mit einem Abo bei DAZN könnt ihr den Kampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba live streamen. Um Zugriff zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Boxen live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zum Livestream von Agit Kabayel vs. Damian Knyba

  • Kampf: Agit Kabayel vs. Damian Knyba
  • Wettbewerb: WBC-Interimstitel im Schwergewicht
  • Datum & Uhrzeit: 10. Januar 2026, ab 19 Uhr
  • Free-TV: -
  • Live-Übertragung: DAZN (kostenpflichtiges Abo erforderlich)
  • Stream: DAZN (kostenpflichtiges Abo erforderlich)
