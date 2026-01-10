Anthony Joshua: Doch kein Karriereende? Jetzt spricht sein Manager

Anthony Joshua überlebte einen Horrorcrash knapp, zwei seiner engsten Freunde starben. Entgegen anders lautender Meldungen ist ein Karriereende infolge des schweren Schicksalsschlags aber doch noch nicht beschlossen.

Beendet Anthony Joshua nach dem tragischen Autounfall, bei dem zwei seiner engsten Wegbegleiter ums Leben gekommen sind, seine Karriere doch nicht?

AJs Onkel Adedamola Joshua hatte das Karriereende seines Neffen öffentlich verkündet. Jetzt meldet sich Promoter Eddie Hearn zu Wort und widerspricht.

"Über so etwas hinwegzukommen, wird seine Zeit dauern. Es schockt mich, dass mich die Leute fragen, ob ich mit ihm schon über seine Karriere gesprochen habe. Solche Gespräche sind weit entfernt", so der Manager bei "Sky Sports".

Zwar will Hearn Joshua in der kommenden Woche treffen, allerdings nur, um ihm als Freund beizustehen. "Ich werde nicht sagen: Ich weiß, es ist eine schreckliche Tragödie, aber lass uns über die Zukunft reden. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das tun würde", sagte er.

In dieser Phase gehe es nicht mehr um Boxen oder Business, sondern um Joshua als Mensch und um die Hinterbliebenen der beiden verunglückten Trainer Latif Ayodele und Sina Ghami.