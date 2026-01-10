Boxen
Anthony Joshua: Doch kein Karriereende? Jetzt spricht sein Manager
Veröffentlicht: 10.01.2026
18:42 Uhr
ran.de
Anthony Joshua überlebte einen Horrorcrash knapp, zwei seiner engsten Freunde starben. Entgegen anders lautender Meldungen ist ein Karriereende infolge des schweren Schicksalsschlags aber doch noch nicht beschlossen.
Beendet Anthony Joshua nach dem tragischen Autounfall, bei dem zwei seiner engsten Wegbegleiter ums Leben gekommen sind, seine Karriere doch nicht?
AJs Onkel Adedamola Joshua hatte das Karriereende seines Neffen öffentlich verkündet. Jetzt meldet sich Promoter Eddie Hearn zu Wort und widerspricht.
"Über so etwas hinwegzukommen, wird seine Zeit dauern. Es schockt mich, dass mich die Leute fragen, ob ich mit ihm schon über seine Karriere gesprochen habe. Solche Gespräche sind weit entfernt", so der Manager bei "Sky Sports".
Zwar will Hearn Joshua in der kommenden Woche treffen, allerdings nur, um ihm als Freund beizustehen. "Ich werde nicht sagen: Ich weiß, es ist eine schreckliche Tragödie, aber lass uns über die Zukunft reden. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das tun würde", sagte er.
In dieser Phase gehe es nicht mehr um Boxen oder Business, sondern um Joshua als Mensch und um die Hinterbliebenen der beiden verunglückten Trainer Latif Ayodele und Sina Ghami.
Hearn: "Ich kenne AJ…"
Ein endgültiger Rücktritt sei für Hearn durchaus denkbar, gleichzeitig hält er auch ein Comeback für möglich: "Ich kenne AJ. Wenn er getrauert und verarbeitet hat, glaube ich, dass er wieder zurückkehren möchte." Wann das sein wird, ließ er offen: "Das könnte allerdings auch in zwei Jahren sein. Oder eben nie."
Ausgelöst wurden die Rücktritts-Spekulationen durch Aussagen von Joshuas Familie gegenüber dem nigerianischen Portal "The Punch". Der Ex-Champion selbst hat sich bislang nicht zu seiner sportlichen Zukunft geäußert.
Zuletzt hatte der Brite mit nigerianischen Wurzeln den YouTuber Jake Paul im Dezember auf die Bretter geschickt.