Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury kehrt 2026 erneut aus dem Ruhestand zurück und will wieder kämpfen. Gegen wen der "Gypsy King" sein Comeback feiert, ist noch offen.

Der frühere Box-Weltmeister Tyson Fury kehrt einmal mehr aus dem Ruhestand zurück. Wie der 37-Jährige am Sonntag in den Sozialen Medien mitteilte, werde er 2026 wieder boxen.

"Ich war eine Weile weg, aber jetzt bin ich zurück, 37 Jahre alt und immer noch am Boxen. Es gibt nichts Besseres, als Männern ins Gesicht zu schlagen und dafür bezahlt zu werden", so Fury.

Fury hatte in seiner Karriere mehrfach die Boxhandschuhe an den Nagel gehängt, zuletzt nach seiner Niederlage im Dezember 2024 gegen Alexander Usyk.

Es war die schon zweite Pleite gegen den ukrainischen Schwergewichts-Champion gewesen, der ihn im Mai des gleichen Jahres ebenfalls nach Punkten bezwungen hatte.

Es sind die einzigen seiner 37 Profikämpfe, die Fury je verloren hat. Schon im Juli 2025 hatte er mit dem Gedanken an eine Rückkehr und einen dritten Fight gegen Usyk gespielt.