Schwergewichtsboxer Anthony Joshua war in einen schweren Autounfall, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen.

Ein geplatzter Reifen hat den schweren Autounfall ausgelöst, bei dem der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (36) am Montag in Nigeria verletzt wurde und zwei Menschen ums Leben kamen. Wie die Verkehrssicherheitsbehörde TRACE am Dienstag mitteilte, sei der Vorderreifen bei überhöhter Geschwindigkeit auf der Beifahrerseite während der Fahrt geplatzt. Das Fahrzeug habe daraufhin die Kontrolle verloren und sei mit hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten Lastwagen geprallt.

"Aus der vorläufigen Untersuchung geht eindeutig hervor, dass der SUV, in dem Anthony Joshua unterwegs war, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist", sagte TRACE-Sprecher Babatunde Akinbiyi der Nachrichtenagentur AFP. Der Unfall hatte sich am Montagmorgen auf der Hauptstraße zwischen Lagos und Ibadan im Bundesstaat Ogun ereignet.