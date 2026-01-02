Nach dem tödlichen Autounfall, den Profiboxer Anthony Joshua mit leichten Verletzungen überstanden hat, muss sich der Fahrer vor Gericht verantworten.

Ein 46-jähriger Mann wurde am Freitag laut Polizeiangaben wegen "rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise mit Todesfolge" sowie unter anderem wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein angeklagt. Zwei Freunde Joshuas waren bei dem Unfall am Montag ums Leben gekommen.

Der Angeklagte könne gegen eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Naira (rund 3000 Euro) und zwei Bürgschaften freikommen. Er bleibe jedoch "in Untersuchungshaft, bis er die Auflagen für seine Freilassung erfüllt hat", sagte Polizeisprecher Oluseyi Babaseyi der Nachrichtenagentur AFP. Der Angeklagte muss am 20. Januar vor Gericht erscheinen.