WM-Traum lebt: Agit Kabayel schlägt Polen Damian Knyba

Der WM-Traum lebt: Deutschlands Box-Hoffnung Agit Kabayel hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und darf auf einen baldigen WM-Kampf im Schwergewicht hoffen.

Der 33 Jahre alte Bochumer besiegte in Oberhausen den Polen Damian Knyba durch technischen K.o. in der dritten Runde und verteidigte den Titel des WBC-Interimsweltmeisters erfolgreich.

"Was für eine Atmosphäre. Wir haben ein Statement gesetzt. Wir haben gezeigt, dass das deutsche Boxen lebt", rief Kabayel nach seinem Triumph den 13.000 Zuschauern in der ausverkauften Rudolf-Weber-Arena zu: "Wenn ich mir es aussuchen könnte: Wir sind jetzt ready für die WM."

Mit dem 27. Sieg im 27. Profikampf untermauerte Kabayel seinen Anspruch auf einen Fight um die Schwergewichts-Krone. Ein Duell mit dem ungeschlagenen Champion Alexander Usyk (Ukraine) war bisher noch nicht zustande gekommen.

Kabayels Promoter George Warren hatte bereits vor dem Kampf betont, er werde ab Montag "hohen Druck auf den WBC machen, damit Agit die Chance auf den Titel bekommt".