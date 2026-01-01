- Anzeige -
- Anzeige -
Boxen

Boxen: Anthony Joshua nach tödlichem Autounfall aus dem Krankenhaus entlassen

  • Aktualisiert: 01.01.2026
  • 10:29 Uhr
  • SID
Article Image Media
© Imagn Images

Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua ist zwei Tage nach dem schweren Autounfall in Nigeria, bei dem zwei seiner Freunde ums Leben kamen, aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Dies bestätigten Sprecher der Regierungen der Bundesstaaten Lagos und Ogun am späten Mittwochabend in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Obwohl er tief betroffen und voller Trauer über den Verlust seiner beiden engen Freunde ist, wurde er als medizinisch fit für die Genesung zu Hause eingestuft", erklärten der Sprecher des Bundesstaates Lagos, Gbenga Omotoso, und sein Amtskollege aus Ogun, Kayode Akinmade.

Joshua, dessen Familie aus Nigeria stammt, war am Montag mit seinen Freunden Sina Ghami und Latif Ayodele auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Lagos und Ibadan im Südwesten des Landes unterwegs, als ihr SUV mit einem stehenden Lkw kollidierte. Joshua (36) erlitt laut nigerianischer Polizei leichte Verletzungen, er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben am Dienstag, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und vor dem Unfall einen Reifenplatzer hatte, wie die Verkehrsbehörde TRACE (Traffic Compliance and Enforcement Agency) des Bundesstaates Ogun mitteilte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Joshua erweist letzte Ehre

Nachdem er das Krankenhaus verlassen hatte, erwiesen Joshua und seine Mutter im Bestattungsinstitut, in dem die Leichen seiner Freunde für die Überführung nach Großbritannien vorbereitet wurden, ihre letzte Ehre, hieß es in der Erklärung. Beide waren nach Angaben der nigerianischen Polizei noch am Unfallort gestorben. Ghami war Joshuas langjähriger Kraft- und Konditionstrainer, Ayodele sein persönlicher Coach.

Die nigerianische Zeitung "The Guardian" zitierte einen hochrangigen Polizeibeamten, der erklärte, der Fahrer des Wagens sei ebenfalls aus dem Krankenhaus entlassen worden und werde von der Polizei verhört. Die Zeitung fügte hinzu, dass der Fahrer "wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt werden könnte", nannte aber keine weiteren Details.

Joshua hatte 2017 in einem spektakulären Duell Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt und danach zeitweise das Schwergewicht dominiert, in den vergangenen Jahren musste der Olympiasieger von 2012 aber zahlreiche Rückschläge einstecken.

Mitte Dezember schlug Joshua den YouTuber und Boxer Jake Paul in einem von Netflix unterstützten Kampf in Miami durch Knock-out. Im Anschluss wurde er mit einem Kampf gegen Ex-Weltmeister Tyson Fury in Verbindung gebracht. Joshuas letzter Kampf vor dem Duell mit Paul war eine K.o.-Niederlage in der fünften Runde gegen seinen Landsmann Daniel Dubois im September 2024.

- Anzeige -
Weitere Inhalte
Großes Thema in den Zeitungen: Joshuas &quot;Horror Crash&quot;
News

Anthony Joshua: Ursache für tödlichen Unfall bekannt

  • 30.12.2025
  • 20:11 Uhr
2252800806
News

Anthony Joshua in tödlichen Autounfall verwickelt

  • 30.12.2025
  • 00:09 Uhr
Anthony Joshua knockouts out Jake Paul on December 19 2025 in Miami Miami Florida USA Copyright: xTomxHoganx-xHoganphotos.comx916x947x8354xtomhoganphotos@gmail.comx JoshuaPaul_Hoganphotos12853
News

Joshua vs. Paul: Einziger Verlierer sind die Box-Fans

  • 22.12.2025
  • 10:23 Uhr
Anthony Joshua Jake Paul Kiefer
News

Paul nach K. o. unters Messer: Zähne entfernt

  • 21.12.2025
  • 00:11 Uhr
imago images 1070485816
News

Paul vs. Joshua: Kann der Influencer die Boxwelt schocken?

  • 20.12.2025
  • 13:35 Uhr
Anthony Joshua Jake Paul Kiefer
News

Joshua zertrümmert Paul den Kiefer - Fight verkommt zu "Mist"

  • 20.12.2025
  • 13:34 Uhr
Terence Crawford beendet seine Karriere
News

Ungeschlagener Box-Weltmeister Crawford beendet seine Karriere

  • 17.12.2025
  • 07:52 Uhr
Neuer Chef von World Boxing: Gennadi Golowkin
News

Golowkin neuer Präsident von World Boxing

  • 23.11.2025
  • 18:23 Uhr
Joshua bei seiner Niederlage gegen Dubois
News

Boxen: Joshua kämpft gegen Youtuber Paul

  • 17.11.2025
  • 15:17 Uhr
Jake Paul vs. Tank kickoff press conference, PK, Pressekonferenz in New York Jake Paul vs. Tank kickoff press conference in New York NEW YORK, UNITED STATES - SEPTEMBER 22: Jake Paul smiles during ...
News

Box-Sensation: Youtuber Jake Paul tritt gegen Mega-Star an

  • 17.11.2025
  • 14:57 Uhr