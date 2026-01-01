Boxen: Anthony Joshua nach tödlichem Autounfall aus dem Krankenhaus entlassen

Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua ist zwei Tage nach dem schweren Autounfall in Nigeria, bei dem zwei seiner Freunde ums Leben kamen, aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Dies bestätigten Sprecher der Regierungen der Bundesstaaten Lagos und Ogun am späten Mittwochabend in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Obwohl er tief betroffen und voller Trauer über den Verlust seiner beiden engen Freunde ist, wurde er als medizinisch fit für die Genesung zu Hause eingestuft", erklärten der Sprecher des Bundesstaates Lagos, Gbenga Omotoso, und sein Amtskollege aus Ogun, Kayode Akinmade.

Joshua, dessen Familie aus Nigeria stammt, war am Montag mit seinen Freunden Sina Ghami und Latif Ayodele auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Lagos und Ibadan im Südwesten des Landes unterwegs, als ihr SUV mit einem stehenden Lkw kollidierte. Joshua (36) erlitt laut nigerianischer Polizei leichte Verletzungen, er wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben am Dienstag, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und vor dem Unfall einen Reifenplatzer hatte, wie die Verkehrsbehörde TRACE (Traffic Compliance and Enforcement Agency) des Bundesstaates Ogun mitteilte.