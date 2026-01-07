Im Schwergewicht kommt es zum Boxkampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba. So verfolgt ihr den Kampf im TV und Livestream.

Am 10. Januar 2026 trifft Agit Kabayel in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen auf den Polen Damian Knyba.

Es ist der erste große Boxkampf des Jahres in Deutschland und zugleich Kabayels Rückkehr vor heimischem Publikum.

Der Bochumer stand zuletzt im Februar in Riad im Ring und gewann dort gegen Zhilei Zhang durch K.o. in der sechsten Runde. Mit seinem 26. Sieg im 26. Profikampf sicherte sich Kabayel den WBC-Interimstitel im Schwergewicht.

Diesen Gürtel verteidigt Kabayel nun gegen Knyba, der ebenfalls ungeschlagen ist und mit 17 Profisiegen anreist.