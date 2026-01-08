Boxen
Agit Kabayel vs. Damian Knyba im TV und Stream: Alle Infos zum Box-Event aus Oberhausen
- Aktualisiert: 09.01.2026
- 08:50 Uhr
- Maximilian Kayser
Das erste Box-Highlight des Jahres steht an: Deutschlands bester Boxer Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Interimstitel. So könnt ihr den Kampf verfolgen.
Es ist das "Homecoming" für den deutschen WBC-Interimschampion Agit Kabayel: Gegen den Polen Damian Knyba verteidigt er seinen Titel am 10. Januar in Oberhausen. Der ungeschlagene Schwergewichtsboxer will den Fight als Ansage an WBC-Weltmeister Oleksandr Usyk nutzen.
- Agit Kabayel vs. Damian Knyba: Der Boxkampf live im TV und Stream
Der "Leberking" besiegte mit starken Performances Arslanbek Makhmudov, Frank Sanchez und Zhang Zhilei jeweils per KO. Alle drei Fights beendete er dank Körpertreffern, gegen Zhilei sicherte sich Kabayel den Interim-Schwergewichtstitel.
Kabayel vs. Knyba: Wann und wo findet das Box-Event statt?
Der Schwergewichtskampf Agit Kabayel vs. Damian Knyba findet am Samstag, den 10. Januar, in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen statt.
Die Maincard des Events wird ab 19 Uhr starten, Der Hauptkampf um den WBC-Interimstitel wird gegen 23 Uhr erwartet. Dann möchte die deutsche Nummer Eins ihre ungeschlagene Siegesserie auf 27-0 erhöhen.
Wird Kabayel vs. Knyba im Free-TV zu sehen sein?
Nein, der Kampf wird nicht im Free-TV übertragen.
Wird Kabayel vs. Knyba im Livestream zu sehen sein?
Das Event wird live im Stream auf DAZN übertragen. Dabei reicht kein einfaches Abo, das Event muss als Pay-Per-View zusätzlich für 9,99 Euro gekauft werden.
Wer ist der Herausforderer von Agit Kabayel?
Der "Polnische Husar" Damian Knyba ist eine absolute Erscheinung: 2,01m groß mit 2,18m Reichweite. Damit überragt er Agit Kabayel um elf Zentimeter, zudem ist er zehn Kilogramm schwerer. Ebenso wie der deutsche Interims-Champion ist Knyba ungeschlagen. Von 17 Kämpfen gewann er elf per Knockout.
Allerdings: Der Pole steht nur auf Rang 38 des Verbands WBC, da er bislang gegen keine namhaften Gegner gekämpft hat. Agit Kabayel wird also trotz körperlicher Nachteile als der haushohe Favorit gehandelt.
Warum kämpft Kabayel nicht gegen Oleksandr Usyk?
Der 33-jährige Agit Kabayel ist mittlerweile im verbandsunabhängigen Box-Ranking des Magazins "The Ring" die Nummer drei hinter WBC-Weltmeister Oleksandr Usyk und WBO-Champion Fabio Wardley. Eigentlich wäre der Deutsche nach dem Rotationssystem der vier Box-Weltverbände dran, einen Kampf gegen Usyk zu bekommen.
Doch der kämpft stattdessen im Frühjahr gegen den Ex-WBC-Weltmeister Deontay Wilder. Vermeidet der Ukrainer einen Fight mit Kabayel, dem aktuell wohl stärksten potentiellen Gegner? Zuvor hatte Usyk bereits den WBO-Titel abgelegt, weil er nicht gegen Fabio Wardley kämpfen wollte.
Im Interview mit "sport.de" betonte Kabayel: "Ich bin die gefährlichste Herausforderung für ihn, weil ich ein junger, hungriger Mann bin, der aus dem Nichts kommt. Der aus normalen, einfachen Verhältnissen kommt und dessen Hunger noch nicht gestillt ist".
Er würde mit Usyk "einmal durchs Feuer" gehen. Frühestens könnte der "Leberkönig" im Herbst 2026 gegen den Weltmeister antreten.
