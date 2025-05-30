Der junge Box-Verband "World Boxing" hat vor der anstehenden WM in Liverpool obligatorische Geschlechtertests eingeführt.

World Boxing führt verpflichtende Geschlechtstests ein, um die Eignung weiblicher Athletinnen für seine Wettkämpfe zu prüfen.

Das bestätigte der junge, seit März vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte Weltverband im Amateurboxen zwei Wochen vor der WM in Liverpool.

Boxerinnen in der Frauen-Kategorie müssen sich vor Start der WM in Liverpool am 4. September dem obligatorischen Test unterziehen.

Nach der Kontroverse um die Teilnahme insbesondere der Algerierin Imane Khelif an den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Sommer teilte World Boxing mit, dass man diese Entscheidung als Reaktion auf "Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlbefindens aller Boxerinnen und Boxer", getroffen habe.

"World Boxing respektiert die Würde aller Menschen und legt großen Wert darauf, so inklusiv wie möglich zu sein", erklärte der Präsident des Verbands, Boris van der Vorst: "Doch gerade in einer Kampfsportart wie dem Boxen besteht unsere Fürsorgepflicht darin, Sicherheit und faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Diese zentralen Prinzipien haben die Entwicklung und Einführung dieser Richtlinie geleitet."