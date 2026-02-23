Boxen - Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao: Rematch der Box-Legenden

Die alternden Box-Legenden Floyd Mayweather und Manny Pacquiao wollen es elf Jahre nach ihrem Mega-Fight von 2015 noch einmal miteinander aufnehmen.

Der Streaming-Dienst Netflix kündigte am Montag die Übertragung des spektakulären Kampfes aus dem Sphere in Las Vegas für den 19. September an.

"Ich habe bereits gegen Manny gekämpft und ihn geschlagen", sagte Mayweather. "Das Ergebnis wird das gleiche sein." Der US-Amerikaner hatte kürzlich angekündigt, er werde seine Profi-Karriere nach einem geplanten Schaukampf gegen Mike Tyson wieder aufnehmen. Der 48-Jährige, Ex-Weltmeister in mehreren Gewichtsklassen, ist in 50-Profikämpfen ungeschlagen.

Pacquiao (47) hatte sich im vergangenen Jahr zurückgemeldet, vier Jahre nach seinem Rücktritt 2021. "Die Fans haben lange genug gewartet", sagte der Volksheld der Philippinen. "Sie verdienen dieses Rematch. Ich will, dass Floyd die eine Niederlage seiner Karriere auf ewig verfolgt - und dass er sich immer daran erinnert, wer sie ihm zugefügt hat."