Boxkampf Anthony Joshua vs. Jake Paul: Einen großen Verlierer gibt es - ein Kommentar

Anthony Joshua und Influencer Jake Paul bieten in Miami die Karikatur eines Boxkampfes. Für Paul werden Kieferbrüche zum Jackpot – einziger Verlierer sind Fans des Sports. Ein Kommentar.

Von Martin Jahns

"Die Fans haben nicht bezahlt, um diesen Mist zu sehen."

Ringrichter Christopher Young sprach wohl vielen Boxfans aus der Seele, als er Jake Paul und Anthony Joshua ermahnte. Die Krux: Young hat Recht. Genau "dieser Mist" lässt den Influencer und den einstigen Schwergewichtsweltmeister mächtig abkassieren – und Sportbegeisterte ratlos zurück. Eine Farce mit Ansage.

Was war passiert? Der völlig unterlegene Paul suchte in Runde 4 einmal mehr Bodenkontakt, um Joshuas Beine zu umklammern. Echten Boxsport bekamen die Fans in Miami und beim Streaming-Anbieter Netflix bis dahin wenig zu sehen.

In drei Runden gelangen Joshua nur acht Treffer gegen den zu Beginn flinken, aber völlig harmlosen Paul. Für eine bequeme Punkteführung reichte es freilich dennoch locker.

Erst ab Runde 5, als Paul sichtlich ermüdete, schlugen die Fäuste des Briten häufiger ein. In der sechsten Runde machte Joshua dem Spuk dann mit einer gepfefferten Rechten ans Kinn ein Ende. Aber eigentlich war der sportliche Ausgang des Kampfes ohnehin schon vorher so klar wie egal.