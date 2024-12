Mitte November sollen über 100 Millionen Zuschauer das spektakuläre Box-Duell zwischen Schwergewicht-Legende Mike Tyson und Internet-Star Jake Paul verfolgt haben. "Kid Dynamite" konnte den rund 30 Jahre jüngeren Paul zwar kaum ärgern, kündigte aber trotzdem an, dass dies wahrscheinlich nicht sein letztes Mal im Ring gewesen sei.

"Echter Kampf" - Saudi-Scheich formuliert Bedingung

"Jake Paul ist eine Lachnummer. Ich biete Mike Tyson 700 Millionen Dollar, wenn er dieses Mal in einem echten Kampf gegen Paul antritt und ihn in drei Minuten K.o. schlägt", wird der saudi-arabische Geschäftsmann zitiert. Bereits im Vorfeld des Mega-Events hatten Gerüchte bezüglich der Echtheit kursiert. So werfen "Iron Mike" manche Fans vor, sich absichtlich zurückgehalten zu haben.

Turki Al-Sheikh, zu dessen Portfolio unter anderem auch LaLiga-Klub UD Almeria gehört, stand etwa hinter dem Duell zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk. Im Mai hatte er im Gespräch mit "ESPN" verraten, das "kaputte Boxen" reparieren zu wollen.