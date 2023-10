Alexander Owetschkin

Alexander Owetschkin, NHL-Superstar in Diensten der Washington Capitals, investiert in das Frauenfußballteam Washington Spirits aus der US-Liga NWSL. Dies gab der Russe in einem Interview mit "ESPN" bekannt. "Ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, Frauen und professionelle Athletinnen zu unterstützen - nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt." © USA TODAY Network