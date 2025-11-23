- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts - Luke Littler über Psychospielchen von Ricardo Pietreczko: "Das wirst du jetzt zu spüren bekommen"

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 08:32 Uhr
  • ran.de

Ricardo Pietreczko hat gegen Luke Littler bei den Players Championship Finals wohl ein paar Psychotricks ausprobiert. Die gingen allerdings nach hinten los.

Das Drittrunden-Spiel bei den Players Championship Finals zwischen Ricardo Pietreczko und Luke Littler lieferte eine Wendung, die man bei der Übertragung nicht mitbekam. Die Episode zeigt, wie sehr der Sport auch im Kopf entschieden wird.

Denn "Pikachu" versuchte es gegen den Weltranglistenersten auch mit einem Psychotrick, wie der Engländer nach seinem 10:6-Sieg und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug verriet.

"Als ich zum 5:5 ausgeglichen habe, kam er zu mir und sagte: 'Ich wollte eigentlich nur ein Leg gewinnen und jetzt habe ich sogar fünf gewonnen'", erzählte "The Nuke", wie der Deutsche wohl versucht hat, in Littlers Kopf zu kommen.

Zuvor hatte Littler nach 1:3 und 3:5 zurück ins Spiel gefunden und war deshalb schwer verwundert über die Taktik.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Darts-WM 2026: Die deutschen Gegner in der 1. Runde - Auslosung sorgt für machbare Aufgaben

  • Alles zum Darts

- Anzeige -
- Anzeige -

Littler: "Dann werfe ich eine 180 nach der anderen"

"Ich habe nur zu mir selbst gesagt: Warum sagt er sowas in diesem Moment?", so Littler, der sich anschließend vorgenommen habe: "Das wirst du jetzt zu spüren bekommen. Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall gewinnen und so ist es ja auch gekommen."

Zwischendurch zog Littler selbst eine kleine Show ab. Auch das war eine Retourkutsche. "Auch deshalb habe ich mit der Show und der Prahlerei angefangen", erzählte er: "Speziell, wenn jemand versucht in meinen Kopf zu kommen, mache ich eben, was ich mache. Dann werfe ich eine 180 nach der anderen und werde prahlen."

Mehr News und Videos
Deutschlands bester Darts-Profi: Martin Schindler
News

Vor WM-Auslosung: Schindler baut Bestmarke aus

  • 24.11.2025
  • 07:26 Uhr
Luke Littler
News

Nächster Major-Titel! Littler triumphiert bei WM-Generalprobe

  • 24.11.2025
  • 02:05 Uhr
Ricardo Pietreczko am Oche
News

Generalprobe für WM: Pietreczko unterliegt Littler

  • 23.11.2025
  • 08:25 Uhr
16th November 2025, WV Active Aldersley, Wolverhampton, Midlands, England; 2025 PDC Mr Vegas Grand Slam of Darts Final; Luke Littler celebrates winning his final match against Luke Humphries to win...
News

Prestige-Sieg gegen Dauerrivale: Littler gewinnt Grand Slam of Darts

  • 17.11.2025
  • 15:30 Uhr
Littler verteidigt Titel beim Grand Slam of Darts
News

Neue Nummer eins: Littler gewinnt erneut Grand Slam of Darts

  • 16.11.2025
  • 21:49 Uhr
Ausgeschieden: Lukas Wenig
News

Darts: Wenig scheitert im Grand-Slam-Viertelfinale

  • 15.11.2025
  • 21:37 Uhr
Martin Schindler ist die deutsche Nummer eins
News

Grand Slam of Darts: Schindler verpasst Viertelfinale

  • 12.11.2025
  • 22:28 Uhr
Schindler ist zum sechsten Mal beim Grand Slam dabei
News

Schindler-Premiere beim Grand Slam of Darts

  • 11.11.2025
  • 10:44 Uhr
Niko Springer überrascht
News

Darts: Springer überrascht beim Grand Slam of Darts

  • 10.11.2025
  • 07:06 Uhr
Gian van Veen neuer Europameister
News

Darts: Gian van Veen gewinnt EM und sorgt für Rekord

  • 26.10.2025
  • 22:43 Uhr