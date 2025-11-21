- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts-WM 2026: Die deutschen Gegner in der 1. Runde - Auslosung sorgt für machbare Aufgaben

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 08:43 Uhr
  • ran.de

Ab 11. Dezember fliegen wieder die Pfeile bei der Darts-WM 2026. Schon am 24. November gibt es die Auslosung der Darts-WM. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.

Am Montag, 24. November, wird es für die Darts-Welt spannend. Dann gibt es die Auslosung zur Darts-WM 2026 (11. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026).

Zwischen dem 11. Dezember 2025 und dem 3. Januar 2026 treten im Alexandra Palace erstmals in der Geschichte 128 Spieler bei einer Darts-WM an. Gesucht wird der neue Champion. Verteidigt Jungstar Luke Littler seinen WM-Titel?

Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Arno Merk und Dominik Grüllich gehen auch acht deutsche Darts-Profis bei der WM 2026 an den Start - so viele wie nie zuvor.

Zudem sind mit Beau Greaves, Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Hayter erstmals fünf Frauen für die Darts-WM qualifiziert. Der bisherige Rekord lag bei drei Teilnehmerinnen.

ran fasst die wichtigsten Informationen zur Auslosung der Darts-WM 2026 zusammen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Auslosung der Darts-WM 2026 live: Das sind die Gegner der Deutschen

  • Martin Schindler vs. Stephen Burton
  • Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa
  • Gabriel Clemens vs. Alex Spellman
  • Niko Springer vs. Joe Comito
  • Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier
  • Max Hopp vs. Martin Lukeman
  • Dominik Grüllich vs. Jermaine Wattimena
  • Arno Merk vs. Kim Huybrechts
- Anzeige -
- Anzeige -

Auslosung der Darts-WM 2026 live: Wann wird die Auslosung über die Bühne gehen?

Die Auslosung für die Darts-WM 2026 findet am 24. November ab 17:30 Uhr statt. Erstmals in der Geschichte der Darts-WM gehen 128 Spieler an den Start.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Auslosung der Darts-WM 2026 live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Nein, in Deutschland gibt es keine Übertragung der Auslosung zur Darts-WM 2026 im Free-TV.

Darts-WM 2026 live: Wird die Auslosung im Livestream übertragen?

Ja, in Deutschland wird die Auslosung der Darts-WM 2026 im Livestream von DAZN übertragen. Um die Übertragung zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Die DAZN-Übertragung beginnt um 17:30 Uhr.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 live: Nach welchem Modus erfolgt die Auslosung?

Bei der Auslosung genießen Topspieler aufgrund des neuen Modi weniger Schutz als in früheren WM-Turnieren. Alle 128 Spieler steigen nämlich schon direkt in der ersten Runde ein. Die besten 64 Spieler werden auf der linken Seite des Turnierbaums gesetzt, auf der rechten Seite befinden sich die 64 Qualifikanten als mögliche Gegner.

Das Teilnehmerfeld stellt sich zunächst aus den Top 40 der PDC Order of Merit zusammen. Ebenso 40 Startplätze wurden über die Pro Tour Order of Merit vergeben. Das restliche Teilnehmerfeld ergibt sich aus internationalen Qualifikanten, z.B. durch die Championship International Qualifiers, die Super League Darts DACH und die Asian Championship.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 live: Wie hoch ist das Preisgeld?

Vor der WM 2026 wurde das Preisgeld erneut erhöht. Das Gesamtvolumen beträgt nun fünf Millionen Pfund, wurde damit verdoppelt.

Der Weltmeister erhält eine Million Pfund an Preisgeld für den Zweitplatzierten gibt es 400.000 Pfund. Die Halbfinalisten kassieren jeweils 200.000 Pfund.

- Anzeige -

Darts WM 2026: Alle Begegnungen im Überblick

- Anzeige -
PDC Weltmeisterschaft
11.12.2025
Luke Littler
L. Littler
England
-:-
0
0
Litauen
D. Labanauskas
Darius Labanauskas
11.12.2025
Mario Vandenbogaerde
M. Vandenbogae.
Belgien
-:-
0
0
Wales
D.Davies
David Davies
11.12.2025
Joe Cullen
J. Cullen
England
-:-
0
0
England
B. Brooks
Bradley Brooks
11.12.2025
Mensur Suljović
M. Suljović
Österreich
-:-
0
0
Kanada
D. Cameron
David Cameron
11.12.2025
Damon Heta
D. Heta
Australien
-:-
0
0
Irland
S. Lennon
Steve Lennon
11.12.2025
Raymond van Barneveld
R. v. Barneveld
Niederlande
-:-
0
0
Schweiz
S. Bellmont
Stefan Bellmont
11.12.2025
Rob Cross
R. Cross
England
-:-
0
0
Norwegen
C. Dekker
Cor Dekker
11.12.2025
Ian White
I. White
England
-:-
0
0
England
M. King
Mervyn King
11.12.2025
Chris Dobey
C. Dobey
England
-:-
0
0
China
X.C. Zong
Xiao Chen Zong
11.12.2025
Andrew Gilding
A. Gilding
England
-:-
0
0
England
C. Crabtree
Cameron Crabtree
11.12.2025
Luke Woodhouse
L. Woodhouse
England
-:-
0
0
Kroatien
B. Krčmar
Boris Krčmar
11.12.2025
Martin Lukeman
M. Lukeman
England
-:-
0
0
Deutschland
M. Hopp
Max Hopp
11.12.2025
Gerwyn Price
G. Price
Wales
-:-
0
0
Tschechien
A. Gawlas
Adam Gawlas
11.12.2025
Lukas Wenig
L. Wenig
Deutschland
-:-
0
0
Niederlande
W. Plaisier
Wesley Plaisier
11.12.2025
Ryan Joyce
R. Joyce
England
-:-
0
0
England
O. Bates
Owen Bates
11.12.2025
Krzysztof Ratajski
K. Ratajski
Polen
-:-
0
0
Philippinen
A. Toylo
Alexis Toylo
11.12.2025
Stephen Bunting
S. Bunting
England
-:-
0
0
Polen
S. Bialecki
Sebastian Bialecki
11.12.2025
Richard Veenstra
R. Veenstra
Niederlande
-:-
0
0
Indien
N. Kumar
Nitin Kumar
11.12.2025
Dirk van Duijvenbode
D. v. Duijvenb.
Niederlande
-:-
0
0
Belgien
A. Baetens
Andy Baetens
11.12.2025
James Hurrell
J. Hurrell
England
-:-
0
0
USA
S. Buntz
Stowe Buntz
11.12.2025
Martin Schindler
M. Schindler
Deutschland
-:-
0
0
England
S. Burton
Stephen Burton
11.12.2025
Keane Barry
K. Barry
Irland
-:-
0
0
Australien
T.Pusey
Tim Pusey
11.12.2025
Luke Humphries
L. Humphries
England
-:-
0
0
England
T. Evetts
Ted Evetts
11.12.2025
Ryan Searle
R. Searle
England
-:-
0
0
Niederlande
C. Landman
Chris Landman
11.12.2025
Jeffrey de Graaf
J. de Graaf
Schweden
-:-
0
0
Singapur
P.Lim
Paul Lim
11.12.2025
Wessel Nijman
W. Nijman
Niederlande
-:-
0
0
Tschechien
K. Sedláček
Karel Sedláček
11.12.2025
Brendan Dolan
B. Dolan
Nordirland
-:-
0
0
England
T. Dudeney
Tavis Dudeney
11.12.2025
Gabriel Clemens
G. Clemens
Deutschland
-:-
0
0
USA
A. Spellman
Alex Spellman
11.12.2025
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
-:-
0
0
England
A. Lipscombe
Adam Lipscombe
11.12.2025
Nathan Aspinall
N. Aspinall
England
-:-
0
0
Philippinen
L. Ilagan
Lourence Ilagan
11.12.2025
Mickey Mansell
M. Mansell
Nordirland
-:-
0
0
USA
L. Gates
Leonard Gates
11.12.2025
Dom Taylor
D. Taylor
England
-:-
0
0
Schweden
O. Lukasiak
Oskar Lukasiak
11.12.2025
Mike de Decker
M. de Decker
Belgien
-:-
0
0
Kenia
D.Munyua
David Munyua
11.12.2025
Michael Smith
M. Smith
England
-:-
0
0
England
L. Ashton
Lisa Ashton
11.12.2025
Kevin Doets
K. Doets
Niederlande
-:-
0
0
England
M. Dennant
Matthew Dennant
11.12.2025
Niels Zonneveld
N. Zonneveld
Niederlande
-:-
0
0
Neuseeland
H. Puha
Haupai Puha
11.12.2025
James Wade
J. Wade
England
-:-
0
0
Japan
R. Azemoto
Ryusei Azemoto
11.12.2025
Ricky Evans
R. Evans
England
-:-
0
0
Hongkong
M. Leung
Man Lok Leung
11.12.2025
Ross Smith
R. Smith
England
-:-
0
0
Schweden
A. Harrysson
Andreas Harrysson
11.12.2025
Cameron Menzies
C. Menzies
Schottland
-:-
0
0
England
C. Manby
Charlie Manby
11.12.2025
Thibault Tricole
T. Tricole
Frankreich
-:-
0
0
Japan
M.Sakai
Motomu Sakai
11.12.2025
Dave Chisnall
D. Chisnall
England
-:-
0
0
England
F. Sherrock
Fallon Sherrock
11.12.2025
Matt Campbell
M. Campbell
Kanada
-:-
0
0
USA
A.Sevada
Adam Sevada
11.12.2025
Ricardo Pietreczko
R. Pietreczko
Deutschland
-:-
0
0
Portugal
J. de Sousa
José de Sousa
11.12.2025
Gian van Veen
G. van Veen
Niederlande
-:-
0
0
Spanien
C.Reyes
Cristo Reyes
11.12.2025
Alan Soutar
A. Soutar
Schottland
-:-
0
0
Finnland
T. Harju
Teemu Harju
11.12.2025
Dimitri van den Bergh
D. v. d. Bergh
Belgien
-:-
0
0
Schottland
D. Beveridge
Darren Beveridge
11.12.2025
Madars Razma
M. Razma
Lettland
-:-
0
0
Niederlande
J.van den Herik
Jamai van den Herik
11.12.2025
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
Japan
M.Tatsunami
Mitsuhiko Tatsunami
11.12.2025
William O'Connor
W. O'Connor
Irland
-:-
0
0
Polen
K. Kciuk
Krzysztof Kciuk
11.12.2025
Peter Wright
P. Wright
Schottland
-:-
0
0
Niederlande
N. van Leuven
Noa-Lynn van Leuven
11.12.2025
Kim Huybrechts
K. Huybrechts
Belgien
-:-
0
0
Deutschland
A. Merk
Arno Merk
11.12.2025
Gary Anderson
G. Anderson
Schottland
-:-
0
0
England
A.Hunt
Adam Hunt
11.12.2025
Connor Scutt
C. Scutt
England
-:-
0
0
Australien
S. Whitlock
Simon Whitlock
11.12.2025
Jermaine Wattimena
J. Wattimena
Niederlande
-:-
0
0
Deutschland
D. Grüllich
Dominik Grüllich
11.12.2025
Scott Williams
S. Williams
England
-:-
0
0
Philippinen
P. Nebrida
Paolo Nebrida
11.12.2025
Danny Noppert
D. Noppert
Niederlande
-:-
0
0
Niederlande
J. van d. Velde
Jurjen van der Velde
11.12.2025
Nick Kenny
N. Kenny
Wales
-:-
0
0
England
J.Hood
Justin Hood
11.12.2025
Ritchie Edhouse
R. Edhouse
England
-:-
0
0
Neuseeland
J.Tata
Jonathan Tata
11.12.2025
Ryan Meikle
R. Meikle
England
-:-
0
0
Argentinien
J.Sálate
Jesús Sálate
11.12.2025
Josh Rock
J. Rock
Nordirland
-:-
0
0
England
G.Hayter
Gemma Hayter
11.12.2025
Niko Springer
N. Springer
Deutschland
-:-
0
0
Australien
J. Comito
Joe Comito
11.12.2025
Daryl Gurney
D. Gurney
Nordirland
-:-
0
0
England
B. Greaves
Beau Greaves
11.12.2025
Callan Rydz
C. Rydz
England
-:-
0
0
Ungarn
P.Kovács
Patrik Kovács

Auch interessant: Darts - Luke Littler über Psychospielchen von Ricardo Pietreczko: "Das wirst du jetzt zu spüren bekommen"

News und Videos zur Darts-WM
Martin Schindler beim letzten Test vor der Darts-WM
News

Darts-WM: Machbare Aufgaben für deutsche Profis

  • 24.11.2025
  • 22:52 Uhr
Florian Hempel verpasst die Teilnahme an der Darts-WM
News

Acht Deutsche bei Darts-WM dabei

  • 24.11.2025
  • 15:26 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 13th November 2025, WV Active Aldersley, Wolverhampton, Midlands, England; 2025 PDC Mr Vegas Grand Slam of Darts; Niko Springer congratulates Lukas Wenig on his victory in th...
News

Darts-WM 2026: Deutschen Stars drohen Hammerlose

  • 24.11.2025
  • 11:01 Uhr
Titel verteidigt: Gian van Veen (2024)
News

Greaves ohne Chance - Van Veen zum zweiten Mal Junioren-Weltmeister

  • 23.11.2025
  • 23:01 Uhr
21.03.2019, xlakx, Darts , Premier League Darts emspor, v.l.Mensur Suljovic(The Gentle,AUT) in seinem Match gegen Michael Smith am 7.Spieltag in Best of 12 Legs in der Mercedes Benz Arena,Berlin Be...
News

Darts-Star plädiert für WM in Deutschland

  • 15.11.2025
  • 14:49 Uhr
Die Darts-WM hat ihren achten Teilnehmer gefunden
News

Der letzte deutsche WM-Teilnehmer steht fest

  • 07.11.2025
  • 23:37 Uhr
Deutscher WM-Rekordteilnehmer: Max Hopp
News

Darts-WM: Max Hopp erstmals seit 2021 wieder dabei

  • 04.11.2025
  • 15:14 Uhr
imago images 0819123564
News

Darts: Max Hopp macht WM-Quali perfekt

  • 31.10.2025
  • 07:06 Uhr
imago 35788290
News

Zu provokativ! Darts-Profi muss Spitznamen ändern

  • 29.10.2025
  • 08:24 Uhr
imago images 1068147628
News

Sieben Matchdarts überlebt: MvG zittert sich bei Darts-EM weiter

  • 24.10.2025
  • 13:06 Uhr