Darts - Luke Littler über Ricardo Pietreczko und dessen Psychospielchen: "Warum sagt er sowas?"
- Aktualisiert: 24.11.2025
- 10:25 Uhr
Ricardo Pietreczko hat gegen Luke Littler bei den Players Championship Finals wohl ein paar Psychotricks ausprobiert. Die gingen allerdings nach hinten los.
Das Drittrunden-Spiel bei den Players Championship Finals zwischen Ricardo Pietreczko und Luke Littler lieferte eine Wendung, die man bei der Übertragung nicht mitbekam. Die Episode zeigt, wie sehr der Sport auch im Kopf entschieden wird.
Denn "Pikachu" versuchte es gegen den Weltranglistenersten auch mit einem Psychotrick, wie der Engländer nach seinem 10:6-Sieg und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug verriet.
"Als ich zum 5:5 ausgeglichen habe, kam er zu mir und sagte: 'Ich wollte eigentlich nur ein Leg gewinnen und jetzt habe ich sogar fünf gewonnen'", erzählte "The Nuke", wie der Deutsche wohl versucht hat, in Littlers Kopf zu kommen.
Zuvor hatte Littler nach 1:3 und 3:5 zurück ins Spiel gefunden und war deshalb schwer verwundert über die Taktik.
Das Wichtigste in Kürze
Littler: "Dann werfe ich eine 180 nach der anderen"
"Ich habe nur zu mir selbst gesagt: Warum sagt er sowas in diesem Moment?", so Littler, der sich anschließend vorgenommen habe: "Das wirst du jetzt zu spüren bekommen. Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall gewinnen und so ist es ja auch gekommen."
Zwischendurch zog Littler selbst eine kleine Show ab. Auch das war eine Retourkutsche. "Auch deshalb habe ich mit der Show und der Prahlerei angefangen", erzählte er: "Speziell, wenn jemand versucht in meinen Kopf zu kommen, mache ich eben, was ich mache. Dann werfe ich eine 180 nach der anderen und werde prahlen."