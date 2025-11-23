Ricardo Pietreczko hat gegen Luke Littler bei den Players Championship Finals wohl ein paar Psychotricks ausprobiert. Die gingen allerdings nach hinten los.

Das Drittrunden-Spiel bei den Players Championship Finals zwischen Ricardo Pietreczko und Luke Littler lieferte eine Wendung, die man bei der Übertragung nicht mitbekam. Die Episode zeigt, wie sehr der Sport auch im Kopf entschieden wird.

Denn "Pikachu" versuchte es gegen den Weltranglistenersten auch mit einem Psychotrick, wie der Engländer nach seinem 10:6-Sieg und dem damit verbundenen Viertelfinaleinzug verriet.

"Als ich zum 5:5 ausgeglichen habe, kam er zu mir und sagte: 'Ich wollte eigentlich nur ein Leg gewinnen und jetzt habe ich sogar fünf gewonnen'", erzählte "The Nuke", wie der Deutsche wohl versucht hat, in Littlers Kopf zu kommen.

Zuvor hatte Littler nach 1:3 und 3:5 zurück ins Spiel gefunden und war deshalb schwer verwundert über die Taktik.