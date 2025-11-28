- Anzeige -
Darts

Darts - Ricardo Pietreczko schießt gegen Luke Littler: "Kommt ein bisschen arrogant rüber"

  • Veröffentlicht: 28.11.2025
  • 15:11 Uhr
  • Chris Lugert

Das Scharmützel zwischen Ricardo Pietreczko und Luke Littler geht in die nächste Runde. In einer Presserunde ledert "Pikachu" gegen den Weltmeister.

Nächste Runde im Privatduell zwischen Ricardo Pietreczko und Darts-Weltmeister Luke Littler.

Nach dem Scharmützel zwischen den beiden im Rahmen des Drittrundenduells bei den Players Championship Finals hat "Pikachu" nun gegen den 18-Jährigen nachgelegt.

"Ich bleibe dabei, dass es für mich ein bisschen arrogant ist, wie er rüberkommt", sagte Pietreczko bei einer Presserunde mit Blick auf Littler, ergänzte jedoch: "Aber so wie er spielt, kann er es sich auch mal erlauben."

Bei besagtem Spiel beim letzten Major-Turnier vor der WM (11. Dezember - 3. Januar) hatte Littler unter anderem ein Leg mit 121 Punkten Rest über den ungewöhnlichen Weg Bull, Triple-7, Bull gecheckt.

Für Pietreczko war dies ein Beispiel für Littlers zweischneidiges Auftreten. "Das hätte man anders spielen können, aber in dem Moment habe ich es gefeiert. Damit hat er mir gezeigt, dass er der Chef ist, und ich fand es in Ordnung", sagte er.

Psychospielchen von Pietreczko gegen Littler?

Zuvor hatte Littler berichtet, der Deutsche hätte versucht, ihn beim Stand von 5:5 mit Psychospielchen zu beeinflussen. "Als ich zum 5:5 ausgeglichen habe, kam er zu mir und sagte: 'Ich wollte eigentlich nur ein Leg gewinnen und jetzt habe ich sogar fünf gewonnen'", sagte "The Nuke".

Diese Aussage von Pietreczko habe er als zusätzlichen Anspron empfunden. "Ich habe nur zu mir selbst gesagt: Warum sagt er sowas in diesem Moment?", so Littler, der sich anschließend vorgenommen habe: "Das wirst du jetzt zu spüren bekommen. Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall gewinnen und so ist es ja auch gekommen."

Littler siegte schließlich mit 10:6, obwohl Pietreczko zwischenzeitlich mit 5:3 geführt hatte. Der 31-Jährige erklärte, seine Aussage sei "eher spaßig gemeint" gewesen, "aber das hat Luke Littler wohl etwas anders aufgefasst".

Der Engländer gewann am Ende das Turnier und reist als Topfavorit zur WM. Dort trifft Littler in der ersten Runde auf den Litauer Darius Labanauskas. Pietreczko bekommt es mit dem Portugiesen Jose de Sousa zu tun.

