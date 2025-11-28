Darts
Darts-WM 2026: Luke Littler "kommt ein bisschen arrogant rüber" - Ricardo Pietreczko schießt gegen Top-Star
- Aktualisiert: 01.12.2025
- 14:13 Uhr
- Chris Lugert
Das Scharmützel zwischen Ricardo Pietreczko und Luke Littler geht in die nächste Runde. In einer Presserunde ledert "Pikachu" gegen den Weltmeister.
Nächste Runde im Privatduell zwischen Ricardo Pietreczko und Darts-Weltmeister Luke Littler.
Nach dem Scharmützel zwischen den beiden im Rahmen des Drittrundenduells bei den Players Championship Finals hat "Pikachu" nun gegen den 18-Jährigen nachgelegt.
"Ich bleibe dabei, dass es für mich ein bisschen arrogant ist, wie er rüberkommt", sagte Pietreczko bei einer Presserunde mit Blick auf Littler, ergänzte jedoch: "Aber so wie er spielt, kann er es sich auch mal erlauben."
Bei besagtem Spiel beim letzten Major-Turnier vor der WM (11. Dezember - 3. Januar) hatte Littler unter anderem ein Leg mit 121 Punkten Rest über den ungewöhnlichen Weg Bull, Triple-7, Bull gecheckt.
Für Pietreczko war dies ein Beispiel für Littlers zweischneidiges Auftreten. "Das hätte man anders spielen können, aber in dem Moment habe ich es gefeiert. Damit hat er mir gezeigt, dass er der Chef ist, und ich fand es in Ordnung", sagte er.
Darts-WM: Alle Weltmeister seit 1994 - Littler krönt sich zum Titel 2025
Darts-WM: Alle Weltmeister seit 1994
Die Darts-WM im legendären Ally Pally in London endete am Freitag mit dem Triumph von Luke Littler. Aber wer sind seine Vorgänger? ran gibt einen Überblick über die Titelträger seit der ersten offiziellen WM 1994. Am 05. Januar gibt es dann auch die Promi-Darts-WM live auf ProSieben, Joyn und ran.de. Mit dabei: Der neue Weltmeister!
1994
Sieger: Dennis Priestley
Nationalität: England
Gegner: Phil Taylor
Ergebnis: 6:1
1995
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Rod Rod Harrington
Ergebnis: 6:2
1996
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Dennis Priestley
Ergebnis: 6:4
1997
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Dennis Priestley
Ergebnis: 6:3
1998
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Dennis Priestley
Ergebnis: 6:0
1999
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Peter Manley
Ergebnis: 6:2
2000
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Dennis Priestley
Ergebnis: 7:3
2001
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: John Part
Ergebnis: 7:0
2002
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Peter Manley
Ergebnis: 7:0
2003
Sieger: John Part
Nationalität: Kanada
Gegner: Phil Taylor
Ergebnis: 7:6
2004
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Kevin Painter
Ergebnis: 7:6
2005
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Mark Dudbridge
Ergebnis: 7:4
2006
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Peter Manley
Ergebnis: 7:0
2007
Sieger: Raymond van Barneveld
Nationalität: Niederlande
Gegner: Phil Taylor
Ergebnis: 7:6
2008
Sieger: John Part
Nationalität: Kanada
Gegner: Kirk Shepherd
Ergebnis: 7:2
2009
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Raymond van Barneveld
Ergebnis: 7:1
2010
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Simon Whitlock
Ergebnis: 7:3
2011
Sieger: Adrian Lewis
Nationalität: England
Gegner: Gary Anderson
Ergebnis: 7:5
2012
Sieger: Adrian Lewis
Nationalität: England
Gegner: Andy Hamilton
Ergebnis: 7:3
2013
Sieger: Phil Taylor
Nationalität: England
Gegner: Michael van Gerwen
Ergebnis: 7:4
2014
Sieger: Michael van Gerwen
Nationalität: Niederlande
Gegner: Peter Wright
Ergebnis: 7:4
2015
Sieger: Gary Anderson
Nationalität: Schottland
Gegner: Phil Taylor
Ergebnis: 7:6
2016
Sieger: Gary Anderson
Nationalität: Schottland
Gegner: Adrian Lewis
Ergebnis: 7:5
2017
Sieger: Michael van Gerwen
Nationalität: Niederlande
Gegner: Gary Anderson
Ergebnis: 7:3
2018
Sieger: Rob Cross
Nationalität: England
Gegner: Phil Taylor
Ergebnis: 7:2
2019
Sieger: Michael van Gerwen
Nationalität: Niederlande
Gegner: Michael Smith
Ergebnis: 7:3
2020
Sieger: Peter Wright
Nationalität: Schottland
Gegner: Michael van Gerwen
Ergebnis: 7:3
2021
Sieger: Gerwyn Price
Nationalität: Wales
Gegner: Gary Anderson
Ergebnis: 7:3
2022
Sieger: Peter Wright
Nationalität: Schottland
Gegner: Michael Smith
Ergebnis: 7:5
2023
Sieger: Michael Smith
Nationalität: England
Gegner: Michael van Gerwen
Ergebnis: 7:4
2024
Sieger: Luke Humphries
Nationalität: England
Gegner: Luke Littler
Ergebnis: 7:4
2025
Sieger: Luke Littler
Nationalität: England
Gegner: Michael van Gerwen
Ergebnis: 7:3
Psychospielchen von Pietreczko gegen Littler?
Zuvor hatte Littler berichtet, der Deutsche hätte versucht, ihn beim Stand von 5:5 mit Psychospielchen zu beeinflussen. "Als ich zum 5:5 ausgeglichen habe, kam er zu mir und sagte: 'Ich wollte eigentlich nur ein Leg gewinnen und jetzt habe ich sogar fünf gewonnen'", sagte "The Nuke".
Diese Aussage von Pietreczko habe er als zusätzlichen Anspron empfunden. "Ich habe nur zu mir selbst gesagt: Warum sagt er sowas in diesem Moment?", so Littler, der sich anschließend vorgenommen habe: "Das wirst du jetzt zu spüren bekommen. Dieses Spiel werde ich auf jeden Fall gewinnen und so ist es ja auch gekommen."
Littler siegte schließlich mit 10:6, obwohl Pietreczko zwischenzeitlich mit 5:3 geführt hatte. Der 31-Jährige erklärte, seine Aussage sei "eher spaßig gemeint" gewesen, "aber das hat Luke Littler wohl etwas anders aufgefasst".
Der Engländer gewann am Ende das Turnier und reist als Topfavorit zur WM. Dort trifft Littler in der ersten Runde auf den Litauer Darius Labanauskas. Pietreczko bekommt es mit dem Portugiesen Jose de Sousa zu tun.