Das Scharmützel zwischen Ricardo Pietreczko und Luke Littler geht in die nächste Runde. In einer Presserunde ledert "Pikachu" gegen den Weltmeister.

Nächste Runde im Privatduell zwischen Ricardo Pietreczko und Darts-Weltmeister Luke Littler.

Nach dem Scharmützel zwischen den beiden im Rahmen des Drittrundenduells bei den Players Championship Finals hat "Pikachu" nun gegen den 18-Jährigen nachgelegt.

"Ich bleibe dabei, dass es für mich ein bisschen arrogant ist, wie er rüberkommt", sagte Pietreczko bei einer Presserunde mit Blick auf Littler, ergänzte jedoch: "Aber so wie er spielt, kann er es sich auch mal erlauben."

Bei besagtem Spiel beim letzten Major-Turnier vor der WM (11. Dezember - 3. Januar) hatte Littler unter anderem ein Leg mit 121 Punkten Rest über den ungewöhnlichen Weg Bull, Triple-7, Bull gecheckt.

Für Pietreczko war dies ein Beispiel für Littlers zweischneidiges Auftreten. "Das hätte man anders spielen können, aber in dem Moment habe ich es gefeiert. Damit hat er mir gezeigt, dass er der Chef ist, und ich fand es in Ordnung", sagte er.