Darts - Luke Littler dankt Eltern für Augen-OP: "Es musste gemacht werden!"

Luke Littler ist mit 18 Jahren bereits ein Superstar seines Sports. Ohne eine Operation in seiner Kindheit hätte seine Karriere möglicherweise anders ausgesehen.

Darts-Superstar Luke Littler hat in einem Interview mit "ESPN" offenbart, dass sein Leben möglicherweise einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wenn er als Kind keine korrigierende Augenoperation erhalten hätte.

Der junge Sportler wurde in seiner Kindheit ins Warrington Hospital überwiesen, um eine Strabismus-Operation durchführen zu lassen. Strabismus ist eine Erkrankung, die umgangssprachlich als Schielen bekannt ist und bei der die Augen nicht richtig ausgerichtet sind.

Es war ein Eingriff, den seine Eltern unbedingt wollten – und der sich ausgezahlt hat. Heute verfügt der Teenager über ein nahezu perfektes Auge und ist der höchstplatzierte Dartspieler der Welt.