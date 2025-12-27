- Anzeige -
Darts - Luke Littler dankt Eltern für Augen-OP: "Es musste gemacht werden!"

  • Veröffentlicht: 27.12.2025
  • 16:37 Uhr
  • Julian Erbs

Luke Littler ist mit 18 Jahren bereits ein Superstar seines Sports. Ohne eine Operation in seiner Kindheit hätte seine Karriere möglicherweise anders ausgesehen.

Darts-Superstar Luke Littler hat in einem Interview mit "ESPN" offenbart, dass sein Leben möglicherweise einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wenn er als Kind keine korrigierende Augenoperation erhalten hätte.

Der junge Sportler wurde in seiner Kindheit ins Warrington Hospital überwiesen, um eine Strabismus-Operation durchführen zu lassen. Strabismus ist eine Erkrankung, die umgangssprachlich als Schielen bekannt ist und bei der die Augen nicht richtig ausgerichtet sind.

Es war ein Eingriff, den seine Eltern unbedingt wollten – und der sich ausgezahlt hat. Heute verfügt der Teenager über ein nahezu perfektes Auge und ist der höchstplatzierte Dartspieler der Welt.

Luke Littler: "Als ich jünger war, hat mich das nicht interessiert"

Auf die Frage, ob sein Leben sonst anders verlaufen wäre, sagte er: "Tja, wer weiß? Es ist so eine Sache, das musste natürlich behoben werden. Meine Mutter und mein Vater wollten, dass das geregelt wird."

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

"Aber als ich jünger war, hat mich das nicht wirklich interessiert. Aus heutiger Sicht betrachtet war es gut, das damals machen zu lassen, auch wenn ich keine Erinnerungen mehr daran habe. Aber es musste eben gemacht werden. Und es wurde gemacht. Mit vier oder fünf Jahren wurde das geregelt."

Natürlich sei das Sehvermögen extrem wichtig, so Littler: "Ich habe kaum Erinnerungen daran. Es gibt ein paar Fotos, die meine Familie gemacht hat. Ich war damals sehr müde und habe mich ausgeruht. Aber ja, heute ist alles in Ordnung."

Littler setzt am Samstag im Alexandra Palace seine Mission fort, den historischen Weltmeistertitel zu verteidigen, den er im Januar gewonnen hatte.

Auch interessant: Michael van Gerwen stichelt gegen Peter Wright - "An der Zeit, einfach aufzuhören"

