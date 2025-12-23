Arno Merk lässt Ex-Weltmeister Peter Wright keine Chance und zieht souverän in die 3. Runde der Darts-WM 2026 ein. Debütant Arno Merk hat bei der Darts-WM für eine Überraschung gesorgt und den zweimaligen Weltmeister Peter Wright bezwungen. Der 33-Jährige setzte sich am Dienstag im Londoner Alexandra Palace souverän mit 3:0 gegen den schwer enttäuschenden Schotten durch. Merk zog damit als vierter deutscher Spieler nach Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens in die dritte Runde ein, die am Samstag beginnt.

"Unfassbar, einfach geil. Ich bin überglücklich", sagte Merk bei DAZN: "Peter hat nicht sein bestes Spiel gemacht. Ich habe aber nichts anbrennen lassen." Für Merk ist der Sieg auf der WM-Bühne gegen Wright, der im Durchschnitt pro Aufnahme nur 79 Punkte erzielte, der bislang größte Erfolg seiner Karriere. In Runde drei wartet nun entweder der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden oder der Ire William O'Connor.

