Darts-WM 2026: Arno Merk gelingt Sensation! Souveräner Sieg gegen Peter Wright

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 18:19 Uhr
  • SID

Arno Merk lässt Ex-Weltmeister Peter Wright keine Chance und zieht souverän in die 3. Runde der Darts-WM 2026 ein.

Debütant Arno Merk hat bei der Darts-WM für eine Überraschung gesorgt und den zweimaligen Weltmeister Peter Wright bezwungen.

Der 33-Jährige setzte sich am Dienstag im Londoner Alexandra Palace souverän mit 3:0 gegen den schwer enttäuschenden Schotten durch. Merk zog damit als vierter deutscher Spieler nach Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens in die dritte Runde ein, die am Samstag beginnt.

"Unfassbar, einfach geil. Ich bin überglücklich", sagte Merk bei DAZN: "Peter hat nicht sein bestes Spiel gemacht. Ich habe aber nichts anbrennen lassen."

Für Merk ist der Sieg auf der WM-Bühne gegen Wright, der im Durchschnitt pro Aufnahme nur 79 Punkte erzielte, der bislang größte Erfolg seiner Karriere. In Runde drei wartet nun entweder der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden oder der Ire William O'Connor.

Darts-WM: Peter Wright mit großen Problemen

Merk, der das Eröffnungsspiel des XXL-Turniers mit 3:1 gegen den Belgier Kim Huybrechts gewonnen hatte, startete überzeugend in das Duell. Zunächst nutzte er Wrights Probleme auf die Doppelfelder zum schnellen Break, dann sicherte sich der Deutsche mit einer 122er-Finish den ersten Satz.

Wright, nur noch an Nummer 30 gesetzt, hatte weiterhin große Schwierigkeiten, tauschte im Verlauf des Spiels gleich mehrfach seine Darts, doch auch das brachte nichts. Und so gewann schließlich Merk mit seinem zweiten Matchdart.

