Das Favoritensterben bei der Darts-WM geht weiter: Nach Peter Wright erwischte es auch Danny Noppert. Gary Anderson und Michael van Gerwen sind hingegen eine Runde weiter. Nach dem sensationellen Sieg von Arno Merk gegen Peter Wright hat es am Dienstag gleich zu Beginn der Abend-Session der Darts-WM 2026 den nächsten Top-Spieler erwischt. Danny Noppert, die Nummer sechs der Welt, unterlag in einem dramatischen Spiel mit 2:3 gegen Justin Hood. "The Freeze" konnte zunächst einen 0:2-Rückstand aufholen, verlor dann aber im fünften Satz im Sudden-Death-Leg.

Durch das Aus von Noppert sind während der Darts-WM bereits 17 gesetzte Spieler ausgeschieden, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich Gary Anderson mit 3:1 gegen Connor Scutt durch. Anderson verlor den ersten Satz, zeigte danach aber mit einem Average von 105,41 eine ganze starke Leistung und erinnerte mit seiner Performance an alte Zeiten. In dieser Verfassung dürfte mit dem "Flying Scotsman" zu rechnen sein.

