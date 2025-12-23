Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn
Darts-WM 2026: Danny Noppert scheitert im Sudden Death - Gary Anderson und Michael van Gerwen weiter
- Aktualisiert: 24.12.2025
- 00:07 Uhr
- ran
Das Favoritensterben bei der Darts-WM geht weiter: Nach Peter Wright erwischte es auch Danny Noppert. Gary Anderson und Michael van Gerwen sind hingegen eine Runde weiter.
Nach dem sensationellen Sieg von Arno Merk gegen Peter Wright hat es am Dienstag gleich zu Beginn der Abend-Session der Darts-WM 2026 den nächsten Top-Spieler erwischt.
Danny Noppert, die Nummer sechs der Welt, unterlag in einem dramatischen Spiel mit 2:3 gegen Justin Hood. "The Freeze" konnte zunächst einen 0:2-Rückstand aufholen, verlor dann aber im fünften Satz im Sudden-Death-Leg.
Durch das Aus von Noppert sind während der Darts-WM bereits 17 gesetzte Spieler ausgeschieden, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.
Im zweiten Spiel des Abends setzte sich Gary Anderson mit 3:1 gegen Connor Scutt durch. Anderson verlor den ersten Satz, zeigte danach aber mit einem Average von 105,41 eine ganze starke Leistung und erinnerte mit seiner Performance an alte Zeiten.
In dieser Verfassung dürfte mit dem "Flying Scotsman" zu rechnen sein.
MvG siegt nach Rückstand
Michael van Gerwen gewann mit 3:1 gegen William O'Connor und trifft damit in der 3. Runde auf den Deutschen Arno Merk. Van Gerwen, der zum Auftakt nur mit Mühe den Japaner Mitsuhiko Tatsunami geschlagen hatte, startet wieder nervös, drehte aber ein 0:2 im ersten Durchgang doch noch zum Satzgewinn.
In der Folge dominierte die Nummer drei der Weltrangliste zunächst - auch, weil sein Gegner O'Connor sichtbar Probleme mit seinem linken Auge hatte. Ab dem dritten Satz spielte der Ire dann wieder besser und fand zurück in die Partie, doch van Gerwen brachte die Führung ins Ziel.
Zum Abschluss der 2. Runde setzte sich Josh Rock mit 3:0 gegen Joe Comito durch.