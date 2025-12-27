Wesley Plaisier verliert trotz deutlicher Führung in der 3. Runde der Darts-WM 2026. Luke Woodhouse setzt sich klar durch.

Wesley Plaisier unterlag Krzysztof Ratajski in der 3. Runde der Darts-WM 2026 in einer dramatischen Partie mit 3:4.

Der Niederländer, der zuvor Ex-Weltmeister Gerwyn Price bezwingen konnte, verspielte dabei einen 3:1-Vorsprung und hatte im sechsten Satz drei Match-Darts.

Ratajski hingegen nutzte seine erste Chance im siebten Satz eiskalt und checkte 116 Punkte zum Match-Gewinn.