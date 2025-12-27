- Anzeige -
Darts-WM 2026: Jonny Clayton nervenstark - Wesley Plaisier verliert dramatisch

  • Aktualisiert: 27.12.2025
  • 17:53 Uhr
  • ran

Wesley Plaisier verliert trotz deutlicher Führung in der 3. Runde der Darts-WM 2026. Luke Woodhouse setzt sich klar durch.

Wesley Plaisier unterlag Krzysztof Ratajski in der 3. Runde der Darts-WM 2026 in einer dramatischen Partie mit 3:4.

Der Niederländer, der zuvor Ex-Weltmeister Gerwyn Price bezwingen konnte, verspielte dabei einen 3:1-Vorsprung und hatte im sechsten Satz drei Match-Darts.

Ratajski hingegen nutzte seine erste Chance im siebten Satz eiskalt und checkte 116 Punkte zum Match-Gewinn.

Darts-WM 2026: Woodhouse schlägt Gilding - Clayton weiter

In der zweiten Partie am Samstag setzte sich Luke Woodhouse mit 4:1 gegen Andrew Gilding durch. Der 37-Jährige hatte mit 95,66 Punkten einen deutlich höheren Drei-Dart-Average als sein Gegner mit 86,48.

Im Achtelfinale kommt es damit zum Duell mit Ratajski. Woodhouse hatte in 2. Runde den Deutschen Max Hopp bezwungen.

Jonny Clayton setzte sich zum Abschluss der Nachmittags-Session in einem engen Duell mit 4:3 gegen Niels Zonneveld durch. Im Entscheidungssatz gab er dann aber kein Leg mehr ab.

Clayton hatte nach dem Ausschluss von Dom Taylor aufgrund einer positiven Dopingprobe zuvor ein Freilos.

