Darts-WM im Ally Pally

Darts-WM 3. Runde heute live im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - Schindler, Clemens und Merk im Einsatz

  • Aktualisiert: 28.12.2025
  • 09:24 Uhr
  • ran.de

Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst.

Seit dem 11. Dezember fliegen bei der Darts-WM 2026 im berühmten Alexandra Palace die Pfeile.

Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der erst 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting und Co. gibt es gleich mehrere Spieler, die Littler im Kampf um den Titel herausfordern.

Insgesamt haben sich auch acht Deutsche qualifiziert, vier davon schafften es in die dritte Runde - beides ist Rekord! Ricardo Pietreczko ist allerdings in Runde drei gegen den Schweden Andreas Harrysson ausgeschieden.

Die wohl besten Aussichten auf einen tiefen Run hat dabei Martin Schindler. "The Wall" ist an Position 13 gesetzt und will nun endlich auch bei der WM auftrumpfen.

ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

Wann startet die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus?

Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird.

Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025

Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele)

Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele)

Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr

Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

PDC Weltmeisterschaft
27.12.2025
16:40
Jonny Clayton
J. Clayton
Wales
4:3
4
3
1
3
0
3
1
3
3
2
3
0
3
2
3
0
Beendet
Niederlande
N. Zonneveld
Niels Zonneveld
27.12.2025
20:19
Andreas Harrysson
A. Harrysson
Schweden
4:2
4
3
2
3
1
3
3
2
2
3
0
3
0
1
Beendet
Deutschland
R. Pietreczko
Ricardo Pietreczko
27.12.2025
21:45
Stephen Bunting
S. Bunting
England
3:4
3
1
3
3
0
1
3
1
4
3
2
2
3
3
2
3
Beendet
England
J. Hurrell
James Hurrell
27.12.2025
23:34
Luke Littler
L. Littler
England
4:0
4
3
3
3
3
0
0
0
2
1
Beendet
Österreich
M. Suljović
Mensur Suljović
28.12.2025
13:45
Martin Schindler
M. Schindler
Deutschland
-:-
0
0
England
R. Searle
Ryan Searle
28.12.2025
15:00
Damon Heta
D. Heta
Australien
-:-
0
0
England
R. Cross
Rob Cross
28.12.2025
16:15
Gary Anderson
G. Anderson
Schottland
-:-
0
0
Niederlande
J. Wattimena
Jermaine Wattimena
28.12.2025
20:15
Gian van Veen
G. van Veen
Niederlande
-:-
0
0
Lettland
M. Razma
Madars Razma
28.12.2025
21:30
Luke Humphries
L. Humphries
England
-:-
0
0
Deutschland
G. Clemens
Gabriel Clemens
28.12.2025
22:45
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
Deutschland
A. Merk
Arno Merk

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV?

Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

Darts-WM 2026 heute live: Wer überträgt das Turnier im Livestream?

Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig.

Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV?

DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Darts-WM 2026 heute live: Wann spielen die deutschen Teilnehmer?

  • 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 13:30 Uhr: Martin Schindler vs. Ryan Searle
  • 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 21:30 Uhr: Luke Humphries vs. Gabriel Clemens
  • 3. Runde: Sonntag, 29. Dezember, ca. 13:30 Uhr: Michael van Gerwen vs. Arno Merk
  • 3. Runde: Samstag, 28. Dezember, ca. 20.00 Uhr: Andreas Harrysson vs. Ricardo Pietreczko 4:2
  • 2. Runde: Samstag, 20. Dezember, ca. 16:30 Uhr: Dave Chisnall vs. Ricardo Pietreczko - 2:3
  • 2. Runde: Sonntag, 21. Dezember, ca. 15:30 Uhr: Luke Woodhouse vs. Max Hopp - 3:0
  • 2. Runde: Sonntag, 21. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Schindler vs. Keane Barry - 3:0
  • 2. Runde: Montag, 22. Dezember, ca. 14:30 Uhr: Wessel Nijman vs. Gabriel Clemens - 0:3
  • 2. Runde: Dienstag, 23. Dezember, ca. 16:30 Uhr: Peter Wright vs. Arno Merk -
  • 1. Runde: Donnerstag, 11. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Kim Huybrechts vs. Arno Merk - 1:3
  • 1. Runde: Samstag, 13. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman - 3:0
  • 1. Runde: Sonntag, 14. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier - 1:3
  • 1. Runde: Montag, 15. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Lukeman vs. Max Hopp 1:3
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa 3:1
  • 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Niko Springer vs. Joe Comito 1:3
  • 1. Runde: Mittwoch, 17. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Martin Schindler vs. Stephen Burton 3:1
  • 1. Runde: Donnerstag, 18. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Dominik Grüllich 3:2

Darts - Ex-Jugendweltmeister wegen schwerem Einbruch verurteilt

