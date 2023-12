Darts-WM: Gary Anderson lässt Simon Whitlock keine Chance

Anzeige

Bei der Darts-WM 2024 überrollt Gary Anderson in der 2. Runde Simon Whitlock. Dave Chisnall legt einen erfolgreichen Start hin, dafür endet der Traum von Cameron Menzies.

Am zweiten Tag der Darts-Weltmeisterschaft 2024 hat der zweimalige Weltmeister Gary Anderson den "Wizard" Simon Whitlock souverän mit 3:0 bezwungen.

Im Duell der Darts-Routiniers kam Whitlock nur auf einen Average von 88,38. Auch die Checkout-Quote von 23 Prozent war deutlich zu niedrig, um Anderson zu gefährden. Am Ende gingen nur drei der zwölf Legs an den Australier.

Dave Chisnall beendete derweil den WM-Traum des Schotten Cameron Menzies , der noch am Tag seines Erstrundenspiels als Klempner gearbeitet hatte.

Im Zweitrunden-Duell forderte Menzies dem klar favorisierten Engländer alles ab. Doch letztlich behielt "Chizzy" mit 3:1 die Oberhand.

Menzies hatte am Freitag für Aufsehen gesorgt, als er am Tag seines WM-Matches noch von einem morgendlichen Arbeitseinsatz als Klempner in den sozialen Medien postete.