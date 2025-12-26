- Anzeige -
Darts-WM: Joe Cullen erneuert Betrugs-Vorwurf gegen Mensur Suljović

  • Veröffentlicht: 26.12.2025
  • 18:57 Uhr
  • Christian Stüwe

Joe Cullen hält nach seiner Niederlage gegen Mensur Suljović an der Kritik am Spielstil des Österreichers fest. Allerdings gibt sich "The Rockstar" auch selbstkritisch.

Es war einer der größten Aufreger bisher bei der Darts-WM: Joe Cullen warf Mensur Suljović nach seiner 1:3-Niederlage in der zweiten Runde am vergangenen Sonntag Betrug vor.

Der Österreicher - Spitzname "The Gentle"  - hatte bewusst langsam gespielt, exzessiv gejubelt und einmal sogar gefeiert, bevor er seine Pfeile aus dem Board zog.

Ein Verstoß gegen die Fairness und die Etikette, aber nicht gegen die Regeln. Im Gespräch mit seiner Heimatzeitung "Telegraph & Argus" wich Cullen trotzdem nicht von seinen Vorwürfen ab.

"Ich habe nach dem Spiel ein bisschen den Kopf verloren, aber ich bin immer noch nicht damit einverstanden, was Mensur gemacht hat", erklärte Cullen. Suljović spiele zwar immer so, aber diesmal sei es schlimmer gewesen als sonst.

Joe Cullen: "Halte es immer noch für Betrug"

Sogar der Schiedsrichter habe den Österreicher ermahnt, erzählte Cullen, was er zuvor noch nie beobachtet habe. "Deshalb kann ich mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, dass er sich wie ein A*******h benommen hat", ärgerte sich der 36-Jährige weiter.

"Ich persönlich halte es immer noch für Betrug", wiederholte er seinen Vorwurf: "Ich habe das schon immer gesagt, seit ich angefangen habe zu spielen: Wenn man etwas tut, um den anderen Spieler absichtlich zu beeinflussen, dann ist das meiner Meinung nach Betrug."

Mit dem Abstand von ein paar Tagen gab sich "The Rockstar" aber auch selbstkritisch.

Darts-WM: Wann spielen Schindler, Clemens, Pietreczko und Merk?

Suljović siegte mit einem Average von knapp 82 Punkten

"Letztendlich war Mensur schlecht und ich habe mich davon beeinflussen lassen, was eher mein Problem ist", haderte Cullen. Suljović brachte es lediglich auf einen Drei-Dart-Average von 81,95 Punkten, gewann die Partie gegen den Engländer aber dennoch.

"Es hätte nicht mal eng sein dürfen", räumte Cullen ein.

Suljović trifft nun am Samstag in der dritten Runde auf Weltmeister Luke Littler (22:45 Uhr im Livestream auf Joyn und im Liveticker auf ran.de).

Dann wird sich zeigen, ob auch "The Nuke" anfällig für die "Psychospielchen" des Österreichers ist.

