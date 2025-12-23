Bei der Darts-WM sorgt der Niederländer Gian van Veen final für einen besonderen Meilenstein - und das bereits in der zweiten Runde. Besonderer Meilenstein bei der Darts-WM 2026. Beim 3:1-Sieg von Gian van Veen gegen Alan Soutar sorgte der Niederländer für einen besonderen Moment. Van Veen gelang ein 170r-Finish, ein sogenannter Big Fish, womit er für einen Rekord sorgte. So gelang das höchste im Darts mögliche Finish bei der laufenden Weltmeisterschaft damit bereits zum neunten Mal, nie gab es beim wichtigsten Turnier des Jahres jenes Checkout häufiger.

Und das, obwohl sich die WM aktuell erst in der zweiten Runde befindet. Der vorherige Rekord datierte aus dem Jahr 2024, als während des gesamten Turniers ganze acht Mal das Maximum-Checkout gelang. Beim Stand von 1:1 nach Sätzen und 2:0 in den Legs hatte van Veen noch 170 Punkte Rest. Gegner Soutar wiederum konnte mit 207 Zählern sein Leg noch nicht beenden.

