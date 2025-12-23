Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn
Darts-WM: Neunter Big Fish! Checkout-Rekord schon in Runde zwei gebrochen
- Veröffentlicht: 23.12.2025
- 15:28 Uhr
- ran.de
Bei der Darts-WM sorgt der Niederländer Gian van Veen final für einen besonderen Meilenstein - und das bereits in der zweiten Runde.
Besonderer Meilenstein bei der Darts-WM 2026. Beim 3:1-Sieg von Gian van Veen gegen Alan Soutar sorgte der Niederländer für einen besonderen Moment. Van Veen gelang ein 170r-Finish, ein sogenannter Big Fish, womit er für einen Rekord sorgte.
So gelang das höchste im Darts mögliche Finish bei der laufenden Weltmeisterschaft damit bereits zum neunten Mal, nie gab es beim wichtigsten Turnier des Jahres jenes Checkout häufiger.
Und das, obwohl sich die WM aktuell erst in der zweiten Runde befindet. Der vorherige Rekord datierte aus dem Jahr 2024, als während des gesamten Turniers ganze acht Mal das Maximum-Checkout gelang.
Beim Stand von 1:1 nach Sätzen und 2:0 in den Legs hatte van Veen noch 170 Punkte Rest. Gegner Soutar wiederum konnte mit 207 Zählern sein Leg noch nicht beenden.
Fans beeinflussten van Veen in seiner Entscheidung
Kurios: Während seines besonderen Finish hatte der 23-Jährige gar nicht daran gedacht, das Highfinish zu probieren. "Ich dachte mir, triff Triple-20, Triple-20 und die große 18. Lass einfach 32 stehen", sagte er nach dem Spiel im "Sport1"-Interview.
Nachdem er zweimal in Folge die Triple-20 getroffen hatte, wurde es aber laut im Ally Pally. "Dann hörte ich die Fans und dachte mir, warum nicht?", so der spätere Gewinner.
Mit einem erfolgreichen Wurf auf das Bullseye gelang schließlich der Big Fish. "In diesem Moment wusste ich, dass ich dieses Spiel nicht verlieren würde."