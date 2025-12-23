Nathan Aspinall steht bei der Darts-WM in London nach seinem Sieg über Leonard Gates in der dritten Runde. Dabei hatte sich der US-Amerikaner vor der Partie einen fiesen Scherz erlaubt.

Für Nathan Aspinall geht es bei der Darts-WM in London auch nach Weihnachten weiter. Der Engländer gewann am Montag sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Leonard Gates mit 3:0 und trifft im Sechzehntelfinale auf den Niederländer Kevin Doets.

Spektakulärer als das über weite Strecken eher durchwachsene Spiel auf der Bühne war hingegen eine Aktion von Gates unmittelbar vor der Partie. Der 55-Jährige setzte sich im Trainingsraum hinter der Bühne eine Maske der Star-Wars-Figur Chewbacca auf und erschreckte damit Aspinall beinahe zu Tode.

"Er ist aufgetaucht, hat mir auf den Rücken geklopft, ich habe mich umgedreht und er hatte diese Chewbacca-Maske auf", sagte Aspinall nach dem Spiel lachend.

"Ganz ehrlich, ich sollte das eigentlich nicht sagen, aber ich habe mir in die Hose gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst."