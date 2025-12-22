Darts-WM: Martin Schindler und Co. – so ist die Weltspitze nicht mehr weit – ein Kommentar

Die deutschen Spieler überzeugen nicht nur durch Quantität, sondern auch durch Qualität. Der Weg in die Weltspitze wird kürzer. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Wenn die Weltspitze näher rückt, wird die Luft dünner. Dann entscheiden bei der WM in der Regel Kleinigkeiten. Dinge, die nicht unbedingt greifbar sind oder im Lehrbuch stehen. Man merkt aber, wenn sie noch fehlen. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! Und umgekehrt auch, wenn sie als entscheidende Qualität Einzug ins Spiel halten. Wenn die Luft vielleicht dünner wird, die Rückstände aber auch kleiner.

Oder anders gesagt: Die Weltspitze ist für die deutschen Darts-Stars nicht mehr weit.

Darts-WM: Schindler will "im Hier und Jetzt" sein Das hat die Darts-WM 2026 deutlich gezeigt. Martin Schindler steht souverän in der dritten Runde, er hat vor allem an seinem Mindset gearbeitet. "Für die WM habe ich mir vorgenommen, im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe das letztes Jahr gemacht, dass ich schon vorausgeblickt habe. Und ich habe gemerkt, dass mir das in meinem Spiel überhaupt nicht gutgetan hat." Sein neuer Ansatz tut seinem Spiel extrem gut. Als Weltranglisten-13. hat er es bereits Schwarz auf Weiß, dass er zur erweiterten Weltklasse gehört. Bei diesem Turnier kann er den nächsten Schritt machen. Reif dafür ist er.

Darts-WM: Pietreczkos Selbstbewusstsein schon Weltspitze So wie auch Ricardo Pietreczko, der in der zweiten Runde in Dave Chisnall einen hartnäckigen Brocken aus dem Weg geräumt und dabei echte Nehmer-Qualitäten bewiesen hat. Sein Selbstbewusstsein hat die Weltspitze schon erreicht, jetzt muss er "nur" noch sein Spiel konstant auf dasselbe Niveau bringen. Viel fehlt nicht mehr.

Darts-WM: Was jetzt kommt, ist Bonus Gabriel Clemens blüht nach einem schwierigen Jahr pünktlich zur WM wieder auf, steht ebenfalls in Runde drei. Was jetzt kommt, ist Bonus. Dass alle drei bei einem Aus wahrscheinlich trotzdem tief enttäuscht wären zeigt, wie auch die eigenen Ansprüche mit den Jahren gewachsen sind. Von den Erwartungen ganz zu schweigen: Der Ally Pally ist auch in deutscher Hand, und dass der mediale und öffentliche Druck in Deutschland nicht ohne ist, ist unter den deutschen Stars ein Thema, das für Diskussionen sorgt – und Ärger. "Gewinnt man in Deutschland, ist man der Held. Verliert man, ist man wieder sofort der Loser", kritisierte Schindler. Druck hin oder her: Weitere Siege wären trotzdem der Beleg, dass sich die deutschen Topspieler tatsächlich der Weltspitze annähern, wenn sie nicht sogar schon mittendrin mitmischen. Denn in diesem Jahr wirkt es, als wäre es das Turnier, in dem der endgültige Durchbruch gelingen kann.

