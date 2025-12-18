Darts-WM 2026: Adam Gawlas gelingt unfreiwillig Historisches

So was ist wirklich noch nie zuvor bei einer Darts-WM passiert. Adam Gawlas wirft erst eine 180 – dann wird es einzigartig.

Der tschechische Dartsspieler Gawlas bekam es in Runde eins der Darts-WM ausgerechnet mit dem Weltmeister von 2021, dem "Iceman" Gerwyn Price, zu tun.

Price ist immerhin Neunter der Weltrangliste. Ein Gegner, der schon so schwierig genug zu bezwingen wäre, auch ohne das historische Missgeschick von Gawlas im zweiten Satz.

Der 23-Jährige startete vielversprechend: In besagtem zweiten Satz lag er bereits mit 2:0-Legs vorne und hätte in Sätzen ausgleichen können. Zudem startete er bei eigenem Anwurf mit einer 180, also drei Pfeilen in die Triple 20.