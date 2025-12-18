- Anzeige -
Darts-WM

Darts-WM 2026: Adam Gawlas gelingt unfreiwillig Historisches

  • Aktualisiert: 18.12.2025
  • 13:57 Uhr
  • ran.de

So was ist wirklich noch nie zuvor bei einer Darts-WM passiert. Adam Gawlas wirft erst eine 180 – dann wird es einzigartig.

Der tschechische Dartsspieler Gawlas bekam es in Runde eins der Darts-WM ausgerechnet mit dem Weltmeister von 2021, dem "Iceman" Gerwyn Price, zu tun.

Price ist immerhin Neunter der Weltrangliste. Ein Gegner, der schon so schwierig genug zu bezwingen wäre, auch ohne das historische Missgeschick von Gawlas im zweiten Satz.

Der 23-Jährige startete vielversprechend: In besagtem zweiten Satz lag er bereits mit 2:0-Legs vorne und hätte in Sätzen ausgleichen können. Zudem startete er bei eigenem Anwurf mit einer 180, also drei Pfeilen in die Triple 20.

Doch dann traf Adam Gawlas drei Mal hintereinander in die Single 1.

Darts-WM: Unfreiwillig historisch

Nach einer Runde mit drei perfekten Pfeilen also eine mit dreimal der geringstmöglichen Punktzahl überhaupt – das gab es laut der Dartsstatistik-Seite "Premium Dart Data" noch nie.

Erst das Maximum, dann das Minimum, direkt nacheinander.

Die 3-Punkte-Runde ließ Price in dem Leg wieder herankommen und Gawlas verlor seinen Anwurf. Statt einem 1:1-Ausgleich in Sätzen stand es plötzlich im zweiten Satz Unentschieden in Legs, weil Price seinen Anwurf durchbrachte, und durch ein weiteres Break von Price wenig später 0:2 in Sätzen.

Am Ende gewann Price das Match 3:0 und so war für Gawlas in Runde eins Schluss. Geschichte geschrieben hat er trotzdem.

PDC Weltmeisterschaft
18.12.2025
13:47
Callan Rydz
C. Rydz
England
2:0
2
3
3
2
0
1
1
1
Gestartet
Ungarn
P.Kovács
Patrik Kovács
18.12.2025
14:35
Thibault Tricole
T. Tricole
Frankreich
-:-
0
0
Japan
M.Sakai
Motomu Sakai
18.12.2025
15:30
Ryan Joyce
R. Joyce
England
-:-
0
0
England
O. Bates
Owen Bates
18.12.2025
16:30
Mike de Decker
M. de Decker
Belgien
-:-
0
0
Kenia
D.Munyua
David Munyua
18.12.2025
20:15
Jermaine Wattimena
J. Wattimena
Niederlande
-:-
0
0
Deutschland
D. Grüllich
Dominik Grüllich
