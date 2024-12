In Runde drei geht es für "Pikachu" im Londoner Alexandra Palace nun am Samstag (ab 13.30 Uhr im Liveticker) gegen den früheren Weltmeister Rob Cross oder den Waliser Scott Williams, der in der ersten Runde den "Meenzer Bub" Niko Springer aus dem Turnier geworfen hatte. Alle anderen Deutschen sind ausgeschieden.

Hempel, vor dem WM-Start die Nummer 53 der Welt, präsentierte sich in einem hochklassigen Schlagabtausch mit dem an Nummer 26 gesetzten Gurney vor allem im Scoring sehr stark. Doch auch ein Dreidart-Durchschnitt von nur knapp unter 100 (96,44) reichte nicht, um zum dritten Mal in seiner Karriere in die Runde der letzten 32 vorzustoßen.

Bei einer 2:1-Satzführung im vierten Durchgang habe er das Gefühl gehabt, "dass ich es zu Ende bringen kann", sagte Hempel im DAZN-Interview, "und genau in dem Moment verlassen mich die Triple". Am Ende fehlte "ein Millimeter", um den Hempel die Doppel-20 verfehlte und Gurney so die entscheidenden Matchdarts ermöglichte. "Ich bin natürlich enttäuscht, dass ich raus bin, aber nicht über die Leistung", sagte Hempel.