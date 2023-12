Darts-WM: Ricardo Pietreczko in Runde zwei - Dragutin Horvat chancenlos

Die Darts-WM im legendären Ally Pally in London beginnt am Freitag. Unter anderem mit fünf deutschen Startern. Titelverteidiger ist der Engländer Michael Smith, wer sind seine Vorgänger? ran gibt einen Überblick über die Titelträger seit der ersten offiziellen WM 1994. Am 06. Januar gibt es dann auch die Promi-Darts-WM live auf ProSieben, Joyn und ran.de. Mit dabei: Der neue Weltmeister. © Funke Foto Services