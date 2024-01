Darts-WM: Russ Bray erhält zum Abschied besondere Ehre von der PDC

Anzeige

Mit dem Finale der Darts-WM endete auch die Karriere von Caller-Legende Russ Bray. Die PDC wich im letzten Spiel des 66-Jährigen zu seinen Ehren sogar von einem gewohnten Prozedere ab.

Von Chris Lugert

Fast 28 Jahre war Russ Bray als Caller Teil der PDC und erlebte den Aufstieg des Darts-Sports live mit. Mit dem WM-Finale am Mittwoch zwischen Luke Humphries und Luke Littler endete die Karriere des 66-Jährigen, zumindest bei den großen Ranglistenturnieren.

Bray, der aufgrund seiner markanten Reibeisenstimme den Spitznamen "The Voice" trägt, wurde von der PDC gebührend verabschiedet. Vor dem Finale wurde er in die Hall of Fame des Verbandes aufgenommen, während des Spiels wurde ihm dann eine weitere besondere Ehre zuteil.

Denn Bray durfte trotz der enormen Distanz das gesamte Match als Caller leiten. Normalerweise sind bei der WM seit Jahren zwei Caller im Finale im Einsatz, die sich das Spiel untereinander aufteilen. Nicht so an diesem Abend.

Insgesamt durfte er in diesem Endspiel noch 36-mal in seiner besonderen Weise eine Aufnahme von 180 Punkten ausrufen, die zusammen von Humphries und Littler erzielt wurden. Ein Neun-Darter zum Abschluss blieb ihm jedoch verwehrt.

Vor seiner Karriere bei der PDC arbeitete Bray als Verkehrspolizist. Eine Zeit, in der er viele schlimme Dinge gesehen habe, wie er in einem Interview einst berichtete.