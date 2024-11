Die Darts-WM 2025 in London steht vor der Tür. Bevor es am 15. Dezember im Alexandra Palace losgeht, steht die Auslosung der 1. Runde an. ran erklärt euch den Modus und wie ihr das Event im TV und Stream verfolgen könnt.

Am Montag, den 25. November 2025 , findet die Auslosung ab 17:30 Uhr statt. Die Ziehung wird im Alexandra Palace in London durchgeführt, wo im Dezember auch die Weltmeisterschaft ausgetragen wird.

Darts-WM 2025: Wie funktioniert der Modus der Auslosung?

Insgesamt sind 96 Darts-Spieler für die Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert. Die Top 32 der PDC Order of Merit - also der Darts-Weltrangliste - sind dabei automatisch für die zweite Runde gesetzt. Sie erhalten in Runde eins also ein Freilos und können die Auslosung am Montag erstmal entspannt verfolgen.

In der ersten Runde werden die 32 über die Pro Tour qualifizierten Spieler gegen einen der internationalen Qualifikanten gelost, in Runde zwei treten die Sieger dieser Partien dann gegen einen der Top-32-Spieler an.

Zudem ist bereits klar, dass es zu keiner Neuauflage des WM-Finals 2024 zwischen Luke Humphries und Luke Littler (7:4) kommen kann. "Cool Hand Luke" ist die Nummer eins der Setzliste, "The Nuke" die vier. Spätestens im Halbfinale stünde also das Kräftemessen an, dasselbe gilt übrigens auch für Michael Smith (Nummer zwei) und Michael van Gerwen (Nummer drei), die beiden topgesetzten Spieler der anderen Turnierhälfte.