Der heutige Neujahrstag steht bei der Darts-WM 2025 ganz im Zeichen der Viertelfinals. Am Nachmittag setzten sich Chris Dobey gegen Gerwyn Price und Michael van Gerwen gegen Callan Rydz durch. Am Abend treten Peter Wright und Luke Littler ans Oche.

Darts-WM 2025 live: Viertelfinals am Abend

Luke Littler vs. Nathan Aspinall Endstand 5:2

Luke Littler wird am Donnerstag im Halbfinale auf Stephen Bunting treffen. Das 17-jährige Wunderkind spielte in seinem Viertelfinale am Mittwochabend gegen Nathan Aspinall ein starkes Match, Littler warf insgesamt 15 Mal die 180 und hatte einen Average von 101,5.

Aspinall konnte gegen "The Nuke" nur phasenweise mithalten, er sicherte sich den dritten und den sechsten Satz. Wirklich in Gefahr bringen konnte "The Asp" den Vorjahresfinalisten aber nicht.

Peter Wright vs. Stephen Bunting - Endstand: 5:2

Stephen Bunting steht im Halbfinale der Darts-WM! "The Bullet" erwischte gegen Peter Wright einen starken Start und gewann die ersten vier Sätze mit einem deutlich besseren Scoring als "Snakebite". Als das Match schon entschieden schien, meldete sich der Schotte zurück. Zwei Sätze gewann Wright und schien eine Aufholhjagd zu starten.

Doch im siebten Satz machte Bunting alles klar und setzte sich letztlich verdient gegen Fan-Liebling Wright durch.

