Darts-WM 2025 heute live im Stream und Ticker: Was machen Luke Littler und Michael van Gerwen?

Die Darts-WM 2025 ist endgültig in der heißen Phase angekommen. Am heutigen Samstagabend sind Luke Littler und Michael van Gerwen gefordert, zudem duellieren sich Josh Rock und Chris Dobey. Die Spiele im Livestream und Liveticker.

Darts-WM live - Spiele der Abendsession:

JETZT: Michael van Gerwen vs. Brendan Dolan - im kostenlosen Joyn-Livestream und ran-Liveticker

ca. 22:45 Uhr: Luke Littler vs. Ian White - im kostenlosen Joyn-Livestream und ran-Liveticker

Chris Dobey vs. Josh Rock 4:2

Chris Dobey steht nach einem intensiven Duell gegen Josh Rock im Achtelfinale. "Hollywood" drehte vor allem in der zweiten Hälfte des Matches so richtig auf und enteilte seinem Kontrahenten "Rocky". Der Nordire kam gut ins Match, konnte im Scoring mit zunehmendem Spielverlauf aber nicht mehr mithalten. Dobey überzeugte zudem auch auf die Doppel und trifft in der nächsten Runde auf den Sieger des Duells zwischen Kevin Doets und Krzysztof Ratajski.