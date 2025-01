Michael van Gerwen will gegen Luke Littler seinen vierten WM-Titel holen. Das macht der Darts-Star vor dem Finale auch deutlich.

In der Pressekonferenz vor dem Finale der Darts-WM 2025 machte Michael van Gerwen eine klare Ansage an seinen Kontrahenten Luke Littler.

"Luke war letztes Jahr im Finale, hat aber nur daran geschnuppert. Ich werde dafür sorgen, dass er weiterhin nur daran schnuppern kann", sagte der Niederländer selbstbewusst.

"Ich war an diesem Punkt schon so oft in meiner Karriere. Du willst nicht nur am Pokal riechen, sondern ihn anfassen", fügte van Gerwen hinzu, der sich im Halbfinale souverän mit 6:1 gegen Chris Dobey durchsetzte.