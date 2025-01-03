Finale der Darts-WM 2026 im kostenlosen Joyn-Livestream
Darts-WM 2026: Aktuelles Ranking Ballon d'Art - Luke Littler oder Gian van Veen?
Nur noch eine Partie ist bei der Darts-Weltmeisterschaft zu absolvieren – das große Endspiel im Londoner Alexandra Palace. Das Endspiel könnte für einen neuen WM-Rekord an geworfenen 180ern sorgen. ran zeigt das Standing beim Ballon d'Art.
Mit starken Auftritten im Turnierverlauf haben sich Luke Littler und Gian van Veen den Einzug ins Finale gesichert. Während der 18 Jahre alte Engländer Littler als einer der Topfavoriten gilt und im Turnierverlauf bereits mehrere Rekorde aufgestellt hat, sorgt van Veen für eine der größten Überraschungen der Darts-WM 2026.
Der 23-jährige Niederländer kam erstmals so weit bei einer Weltmeisterschaft und konnte mit seinem Finaleinzug sogar Landsmann Michael van Gerwen in der Weltrangliste überholen.
Besonders Littler rückte im bisherigen Turnierverlauf erneut ins Rampenlicht. Beim Sieg gegen Rob Cross sorgte das "Wunderkind des Darts" mit seiner 15. 180 im Spiel für einen neuen Rekord bei einer Weltmeisterschaft. Der alte stand bei 914 Punktemaximums über das gesamte Turnier.
Ob das Finale zusätzlich für einen neuen Turnierrekord sorgen kann, bleibt offen. Michael van Gerwen und Gary Anderson stellten im Finale 2017 einen neuen 180er-Rekord mit 42 Maximums auf - 22 für den Schotten. Können Littler und van Veen diese Marke knacken?
Das Endspiel zwischen Littler und van Veen könnte darüber entscheiden, ob der Rekord erneut in Reichweite kommt.
Darts-WM-Finale: Wer holt den Ballon d'Art 2026
Insgesamt zählt der Engländer auch beim sogenannten Ballon d’Art, dem Ranking der meisten 180er, zu den Führenden des Turniers.
Heute Abend geht es für beide um die Sid Waddell Trophy – für Littler um die Bestätigung seiner Ausnahmestellung, für van Veen um den größten Erfolg seiner Karriere.
Finale der Darts-WM 2026: Was ist der Ballon d'Art?
Ein Titel, der seit der WM 2024 zusätzlich zur WM-Trophäe vergeben wird. Diesen erhält der Spieler, der im Verlaufe des Turniers die meisten 180er geworfen hat.
Darts-WM 2026: Ballon d'Art vor dem Finale zwischen Littler und van Veen
Luke Littler führt vor dem WM-Finale die 180er-Bestenliste klar an. Der Engländer steht bislang bei 57 geworfenen 180ern, Finalgegner Gian van Veen folgt mit 48. Bereits im Vorjahr hatte Littler die Wertung mit großem Abstand gewonnen – damals mit 76 180ern.
Darts-WM 2026: Wie viele 180er sind WM-Rekord?
Die Bestmarke stellte Michael Smith bei der WM 2022 auf, als er erst im Finale gegen Peter Wright verlor. Satte 83 Mal gelang dem "Bully Boy" im Turnierverlauf das Maximum. Mit 76 perfekten Aufnahmen verpasste Littler den Rekord 2025.
Dass der Rekord für die meisten 180er in diesem Jahr gebrochen wurde, war nicht unwahrscheinlich, da das Teilnehmerfeld auf 128 Spieler erweitert wurde.