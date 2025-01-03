- Anzeige -
- Anzeige -
Finale der Darts-WM 2026 im kostenlosen Joyn-Livestream

Darts-WM 2026: Aktuelles Ranking Ballon d'Art - Luke Littler oder Gian van Veen?

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 20:14 Uhr
  • ran.de

Nur noch eine Partie ist bei der Darts-Weltmeisterschaft zu absolvieren – das große Endspiel im Londoner Alexandra Palace. Das Endspiel könnte für einen neuen WM-Rekord an geworfenen 180ern sorgen. ran zeigt das Standing beim Ballon d'Art.

Mit starken Auftritten im Turnierverlauf haben sich Luke Littler und Gian van Veen den Einzug ins Finale gesichert. Während der 18 Jahre alte Engländer Littler als einer der Topfavoriten gilt und im Turnierverlauf bereits mehrere Rekorde aufgestellt hat, sorgt van Veen für eine der größten Überraschungen der Darts-WM 2026.

Der 23-jährige Niederländer kam erstmals so weit bei einer Weltmeisterschaft und konnte mit seinem Finaleinzug sogar Landsmann Michael van Gerwen in der Weltrangliste überholen.

Besonders Littler rückte im bisherigen Turnierverlauf erneut ins Rampenlicht. Beim Sieg gegen Rob Cross sorgte das "Wunderkind des Darts" mit seiner 15. 180 im Spiel für einen neuen Rekord bei einer Weltmeisterschaft. Der alte stand bei 914 Punktemaximums über das gesamte Turnier.

Ob das Finale zusätzlich für einen neuen Turnierrekord sorgen kann, bleibt offen. Michael van Gerwen und Gary Anderson stellten im Finale 2017 einen neuen 180er-Rekord mit 42 Maximums auf - 22 für den Schotten. Können Littler und van Veen diese Marke knacken?

- Anzeige -
- Anzeige -
Luke Littler stand 2024 im Finale

Darts-WM heute live: Finale hier streamen

Das Finale der Darts-WM 2025 zwischen Littler und van Veen im kostenlosen Joyn-Livestream.

- Anzeige -

Das Endspiel zwischen Littler und van Veen könnte darüber entscheiden, ob der Rekord erneut in Reichweite kommt.

- Anzeige -

Darts-WM-Finale: Wer holt den Ballon d'Art 2026

Insgesamt zählt der Engländer auch beim sogenannten Ballon d’Art, dem Ranking der meisten 180er, zu den Führenden des Turniers.

Heute Abend geht es für beide um die Sid Waddell Trophy – für Littler um die Bestätigung seiner Ausnahmestellung, für van Veen um den größten Erfolg seiner Karriere.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Darts-WM 2026

  • Die wichtigsten Begriffe im Darts-Lexikon

Finale der Darts-WM 2026: Was ist der Ballon d'Art?

Ein Titel, der seit der WM 2024 zusätzlich zur WM-Trophäe vergeben wird. Diesen erhält der Spieler, der im Verlaufe des Turniers die meisten 180er geworfen hat.

Darts-WM 2026: Order of Merit vor dem Turnier - Luke Littler grüßt von der Spitze

1 / 40
<em><strong>Darts: Die aktuelle Order of Merit</strong><br>Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025). </em>
© Every Second Media

Darts: Die aktuelle Order of Merit
Die Darts-WM 2026 steht an. Das Jahr hat die Order of Merit ordentlich durcheinandergewirbelt. Ein Ex-Weltmeister rutschte weit ab, ein Deutscher kletterte in die Top 16. Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 02. Dezember 2025).

<strong>Platz 93: Max Hopp (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 33.250
© 2020 Getty Images

Platz 93: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 33.250

<strong>Platz 64: Lukas Wenig (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 86.250
© Action Plus

Platz 64: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 86.250

<strong>Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 92.750
© Kessler-Sportfotografie

Platz 60: Mensur Suljovic (AUT)
Preisgeld in Pfund: 92.750

<strong>Platz 56: Florian Hempel (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 103.750
© Action Plus

Platz 56: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 103.750

<strong>Platz 52: Niko Springer (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 114.750
© Action Plus

Platz 52: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 114.750

<strong>Platz 47: Gabriel Clemens (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 144.250
© 2023 Getty Images

Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 144.250

<strong>Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund
© Pro Sports Images

Platz 33: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 283.000 Pfund

<strong>Platz 32: Joe Cullen (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 285.000
© 2023 Getty Images

Platz 32: Joe Cullen (ENG)
Preisgeld in Pfund: 285.000

<strong>Platz 31: Wessel Nijman (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 295.750
© Action Plus

Platz 31: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 295.750

<strong>Platz 30: Peter Wright (SCO)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 301.500
© Action Plus

Platz 30: Peter Wright (SCO)
- Preisgeld in Pfund: 301.500

<strong>Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 309.750
© Action Plus

Platz 29: Dirk van Duijvenbode (NED)
- Preisgeld in Pfund: 309.750

<strong>Platz 28: Michael Smith (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 313.500
© 2023 Getty Images

Platz 28: Michael Smith (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 313.500

<strong>Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)</strong><br>- Preisgeld in Pfund: 316.500
© Pro Sports Images

Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)
- Preisgeld in Pfund: 316.500

<strong>Platz 26: Cameron Menzies (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 325.250
© Action Plus

Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250

<strong>Platz 25: Luke Woodhouse (ENG)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 330.500
© Action Plus

Platz 25: Luke Woodhouse (ENG) 
Preisgeld in Pfund: 330.500

<strong>Platz 24: Ryan Joyce (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.000
© Action Plus

Platz 24: Ryan Joyce (ENG)
Preisgeld in Pfund: 335.000

<strong>Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.250
© 2023 Getty Images

Platz 23: Dimitri Van den Bergh (BEL)
Preisgeld in Pfund: 335.250

<strong>Platz 22: Daryl Gurney (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 356.500
© Action Plus

Platz 22: Daryl Gurney (NIR)
Preisgeld in Pfund: 356.500

<strong>Platz 21: Dave Chisnall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 387.500
© Action Plus

Platz 21: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 387.500

<strong>Platz 20: Ryan Searle (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 393.000
© 2023 Getty Images

Platz 20: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 393.000

<strong>Platz 19: Jermaine Wattimena (NED)</strong>&nbsp;<br>Preisgeld in Pfund: 403.000
© Pro Sports Images

Platz 19: Jermaine Wattimena (NED) 
Preisgeld in Pfund: 403.000

<strong>Platz 18: Mike De Decker (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 413.500
© 2024 Getty Images

Platz 18: Mike De Decker (BEL)
Preisgeld in Pfund: 413.500

<strong>Platz 17: Rob Cross (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 429.000
© Action Plus

Platz 17: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 429.000

<strong>Platz 16: Damon Heta (AUS)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 439.000
© Action Plus

Platz 16: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000

<strong>Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 440.000
© Action Plus

Platz 15: Nathan Aspinall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 440.000

<strong>Platz 14: Gary Anderson (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 444.500
© 2023 Getty Images

Platz 14: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 444.500

<strong>Platz 13: Martin Schindler (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 448.250
© 2023 Getty Images

Platz 13: Martin Schindler (GER)
Preisgeld in Pfund: 448.250

<strong>Platz 12: Ross Smith (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 457.750
© Action Plus

Platz 12: Ross Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 457.750

<strong>Platz 11: Josh Rock (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 510.500
© Pro Sports Images

Platz 11: Josh Rock (NIR)
Preisgeld in Pfund: 510.500

<strong>Platz 10: Gian van Veen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 520.000
© Harald Deubert

Platz 10: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 520.000

<strong>Platz 9: Gerwyn Price (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 521.000
© Action Plus

Platz 9: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000

<strong>Platz 8: Chris Dobey (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 530.250
© Action Plus

Platz 8: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 530.250

<strong>Platz 7: James Wade (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 534.250
© Pro Sports Images

Platz 7: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 534.250

<strong>Platz 6: Danny Noppert (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 540.250
© 2022 Getty Images

Platz 6: Danny Noppert (NED)
Preisgeld in Pfund: 540.250

<strong>Platz 5: Jonny Clayton (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 560.000
© Pro Sports Images

Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 560.000

<strong>Platz 4: Stephen Bunting (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 593.750
© Action Plus

Platz 4: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750

<strong>Platz 3: Michael van Gerwen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 681.250
© 2024 Getty Images

Platz 3: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 681.250

<strong>Platz 2: Luke Humphries (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.572.000
© Pro Sports Images

Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.572.000

<strong>Platz 1: Luke Littler (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.970.500
© Action Plus

Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.970.500

- Anzeige -
- Anzeige -

Darts-WM 2026: Ballon d'Art vor dem Finale zwischen Littler und van Veen

Luke Littler führt vor dem WM-Finale die 180er-Bestenliste klar an. Der Engländer steht bislang bei 57 geworfenen 180ern, Finalgegner Gian van Veen folgt mit 48. Bereits im Vorjahr hatte Littler die Wertung mit großem Abstand gewonnen – damals mit 76 180ern.

Darts-WM 2026: Wie viele 180er sind WM-Rekord?

Die Bestmarke stellte Michael Smith bei der WM 2022 auf, als er erst im Finale gegen Peter Wright verlor. Satte 83 Mal gelang dem "Bully Boy" im Turnierverlauf das Maximum. Mit 76 perfekten Aufnahmen verpasste Littler den Rekord 2025.

Dass der Rekord für die meisten 180er in diesem Jahr gebrochen wurde, war nicht unwahrscheinlich, da das Teilnehmerfeld auf 128 Spieler erweitert wurde.

Mehr News, Galerien und Videos
21st December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eleven; Luke Littler celebrates winning his Round Two match against David Davies PUBLICATION...
News

Darts-WM - Finale 2026 heute live: TV-Übertragung, Ansetzung, Uhrzeit und Liveticker

  • 03.01.2026
  • 21:53 Uhr
Große Ehre für John McDonald (l.) und George Noble
News

Darts-WM-Finale: Zwei Legenden verabschiedet

  • 03.01.2026
  • 21:39 Uhr
Sport Themen der Woche KW51 Sport Bilder des Tages 21st December 2024, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 7; Damon Heta arrives on stage PUBLIC...

Alle 9-Darter bei WMs im Überblick

  • Galerie
  • 03.01.2026
  • 21:36 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 2nd January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Nineteen; Gian van Veen, walk-on, before his semi final match against G...
News

Das wussten über Gian van Veen wohl nur die Wenigsten

  • 03.01.2026
  • 20:34 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Sixteen
News

Darts-WM 2026: Luke Littler beschmutzt mit seinem Verhalten den Weltmeister-Titel - Kommentar

  • 03.01.2026
  • 20:31 Uhr
imago images 1067536776
News

Darts-WM 2026: Die Preisgelder der Darts-Stars

  • 03.01.2026
  • 20:18 Uhr
2019 William Hill World Darts Championship - Final
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 03.01.2026
  • 20:17 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 03.01.2026
  • 20:17 Uhr
7th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Two; Gian van Veen PUBLICATIONxNOTxINxUK GodfreyxPitt
News

Darts-WM: Gian van Veen - Wie stehen seine Chancen auf den WM-Titel?

  • 03.01.2026
  • 20:09 Uhr
Im Fokus: Gian van Veen
News

Darts-WM 2026 live: Viertelfinale mit Littler

  • 03.01.2026
  • 19:40 Uhr