Darts-WM 2026: Aktuelles Ranking beim Ballon d'Art - Luke Littler oder Gian van Veen?

Nur noch eine Partie ist bei der Darts-Weltmeisterschaft zu absolvieren – das große Endspiel im Londoner Alexandra Palace. Das Endspiel könnte für einen neuen WM-Rekord an geworfenen 180ern sorgen. ran zeigt das Standing beim Ballon d'Art.

Mit starken Auftritten im Turnierverlauf haben sich Luke Littler und Gian van Veen den Einzug ins Finale gesichert. Während der 18 Jahre alte Engländer Littler als einer der Topfavoriten gilt und im Turnierverlauf bereits mehrere Rekorde aufgestellt hat, sorgt van Veen für eine der größten Überraschungen der Darts-WM 2026.

Der 23-jährige Niederländer kam erstmals so weit bei einer Weltmeisterschaft und konnte mit seinem Finaleinzug sogar Landsmann Michael van Gerwen in der Weltrangliste überholen.

Besonders Littler rückte im bisherigen Turnierverlauf erneut ins Rampenlicht. Beim Sieg gegen Rob Cross sorgte das "Wunderkind des Darts" mit seiner 15. 180 im Spiel für einen neuen Rekord bei einer Weltmeisterschaft. Der alte stand bei 914 Punktemaximums über das gesamte Turnier.

Ob das Finale zusätzlich für einen neuen Turnierrekord sorgen kann, bleibt offen. Michael van Gerwen und Gary Anderson stellten im Finale 2017 einen neuen 180er-Rekord mit 42 Maximums auf - 22 für den Schotten. Können Littler und van Veen diese Marke knacken?