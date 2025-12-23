- Anzeige -
Darts-WM 2026: Danny Noppert scheitert im Sudden Death gegen Justin Hood

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 22:57 Uhr
  • ran

Das Favoritensterben bei der Darts-WM geht weiter: Nach Peter Wright erwischte es auch Danny Noppert.

Nach dem sensationellen Sieg von Arno Merk gegen Peter Wright hat es am Dienstag in der Abend-Session der Darts-WM 2026 gleich den nächsten Top-Spieler erwischt.

Danny Noppert, die Nummer sechs der Welt, unterlag in einem dramatischen Spiel mit 2:3 gegen Justin Hood. "The Freeze" konnte einen 0:2-Rückstand aufholen, verlor dann aber im fünften Satz im Sudden-Death-Leg.

Durch das Aus von Noppert sind während Darts-WM bereits 17 gesetzte Spieler ausgeschieden, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt.

Im zweiten Spiel des Abends setzte sich Gary Anderson mit 3:1 gegen Connor Scutt durch.

