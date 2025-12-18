Darts-WM 2026: Das sind die Gegner der Deutschen in der 2. Runde

- Anzeige -

Arno Merk trifft auf Darts-Legende Peter Wright Arno Merk hat sich erst auf den letzten Drücker für die WM qualifiziert, umso glücklicher dürfte er über sein zweites Match im Alexandra Palace in London sein: Er trifft auf den zweimaligen Weltmeister Peter Wright. Die schottische Darts-Legende besiegte in der ersten Runde die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven mit 3:0, konnte dabei vor allem über eine starke Doppelquote von 56,25 Prozent punkten. Darts-WM 2026: Arno Merk siegt in Runde 1! Deutscher mit kurioser Laufbahn - Karrierepause, Reality-TV, WM-Coup Denn Wrights Average von 83,51 war nicht gerade berauschend - Arno Merk konnte in seinem ersten Match 89,73 Punkte im Durchschnitt verzeichnen, dazu eine Doppelquote von 40 Prozent. Als nur noch Nummer 30 der Welt ist Wright aktuell weit von der Weltspitze entfernt. Daher kann sich Merk durchaus Hoffnungen auf einen weiteren Darts-Coup machen.

Gabriel Clemens gegen Shootingstar Wessel Nijman Kein Deutscher war bei einer PDC-WM bisher besser als "Gaga" Clemens: Der Saarländer kam 2023 sensationell bis ins Halbfinale. Danach konnte er diese Form leider nicht halten, es ging kontinuierlich in der Order of Merit nach unten. Mittlerweile ist er als Nummer 47 ungesetzt. Das hielt ihn nicht davon ab, bei seinem Erstrundenmatch einen routinierten 3:0-Pflichtsieg gegen den US-Amerikaner Alex Spellman einzufahren. Diesen Schwung will er in Runde 2 mitnehmen - doch dort wartet ein kleiner WM-Geheimtipp: das niederländische Talent Wessel Nijman. Darts-WM 2026: Gabriel Clemens ohne Mühe in Runde zwei - "Opa" Paul Lim gelingt Historisches Der ist zwar "nur" die 31 der Welt, sorgte aber dieses Jahr kontinuierlich für Aufsehen. Sein Jahres-Average platziert ihn in die Top 16, und sein erstes WM-Match noch höher: Nur Weltmeister Luke Littler hatte einen besseren Average in Runde 1. Sollte der 25-Jährige wieder in die Nähe dieser 100,91 Punkte im Durchschnitt kommen, wird es für Gabriel Clemens ganz schwer.

Rückkehrer Max Hopp spielt gegen Luke Woodhouse Nach fünf Jahren ist Max Hopp zurück im "Ally Pally" - und meldete sich eindrucksvoll mit einem 3:1-Sieg gegen den favorisierten Martin Lukeman zurück. Auf den "Maximiser" wartet nun Luke Woodhouse. Gegen die Nummer 25 der Order of Merit wird der Deutsche der Underdog sein, aber keinesfalls chancenlos. Max Hopp im Exklusiv-Interview: "Wusste, dass ich zurückkommen werde" - Comeback im Ally Pally Beide spielten ähnlich gute Spiele in der 1. Runde: Hopp hatte einen Average von 88,32, bei "Woody" lag er bei 90,22. Dafür war die Doppelquote des Deutschen besser - 37,9 Prozent gegen 30,6 Prozent. Ein enges Spiel scheint also garantiert.

Ricardo Pietreczko: "Chizzy" oder Fallon Sherrock? Der oder die Zweitrundengegner:in von "Pikachu" wird noch ermittelt: Dave Chisnall tritt gegen Fallon Sherrock an. Die "Queen of the Palace" ist die einzige Frau, die bisher Spiele bei der Darts-WM gewinnen konnte. Im Spiel gegen den früheren Major-Finalist Chisnall ist sie aber klare Außenseiterin. Nur 80,94 Punkte im Jahres-Average konnte sie verbuchen - doch auch "Chizzy" war mit 91,86 Punkten 2025 weit weg von seiner Bestform. Ricardo Pietreczko über WM-Ziele: "Jeden Gegner aus dem Weg räumen und das Turnier gewinnen" Ricardo Pietreczko feierte gegen Jose De Sousa einen verdienten Sieg mit leichten Schwankungen - seinen Average von 90,86 aus dem Match müsste er in Runde 2 wahrscheinlich nochmal leicht steigern. Gute Chancen aufs Weiterkommen hat Deutschlands aktuelle Nummer Zwei aber allemal.

Martin Schindler ist klarer Favorit in der 2. Runde Die deutsche Nummer eins und 13 der Welt sorgte in der 1. Runde schnell für klare Verhältnisse: Gegner Stephen Burton verlor im Laufe des Matches komplett den Anschluss. Am Ende stand für Martin Schindler ein 3:1-Sieg sowie mit 99,14 Punkten einer der höchsten Averages der Darts-WM bisher. Darts-WM 2026: Martin Schindler sorgt für doppelten Rekord und schreibt deutsche Darts-Geschichte Als gesetzter Spieler wird er auch in der nächsten Runde gegen einen der Ungesetzten spielen - auf seinen Gegner muss er aber noch bis Freitagabend warten. Denn erst im allerletzten Spiel der 1. Runde wird dieser zwischen Keane Barry und Tim Pusey ermittelt. Im Normalfall sollten aber weder der Ire noch der Neuseeländer eine große Hürde für "The Wall" darstellen.

